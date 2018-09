SHINee Umumkan Epilog Album The Story of Light

Seoul: Grup Kpop SHINee mengumumkan epilog atau penutup dari karya album keenam mereka The Story of Light. Epilog dari album ini sekaligus menyematkan lagu baru berjudul Countless sehingga total ada 16 nomor lagu di dalam album.



Singel Countless dengan nuansa musik R&B memberikan sentuhan beat groovy dengan lirik-lirik menyenangkan, melibatkan nomor dan alfabet Korea membentuk frasa puisi akrostik.

Kabar perilisan album The Story of Light’ Epilogue sudah tersiar kepada para penggemar dalam pesta The Shining yang digelar 1-2 September lalu.The Story of Light awalnya dirilis dalam tiga episode yakni Good Evening (28 Mei 2018), I Want You (11 Juni 2018) dan Our Page (25 Juni 2018). Perilisan album ini sekaligus sebagai comeback SHINee pertama dalam formasi kuartet setelah kepergian Jonghyun pada 18 Desember 2017.Album The Story of Light’ Epilogue akan dirilis 10 September 2018 pukul 6 sore waktu Korea Selatan.(ELG)