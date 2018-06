Paul McCartney Rilis Dua Singel Perkenalan untuk Album Terbaru

Los Angeles: Paul McCartney kembali merilis dua single baru, I Don't Know dan Come On To Me. Dua single ini dirilis dalam bentuk piringan hitam format double A-side single.



Kedua single ini dirilis pada 20 Juni 2018 melalui label rekaman Capitol Records. Perilisan dua single ini sebagai perkenalan album terbaru McCartney yang akan dirilis pada musim semi tahun ini. Sementara tanggal rilis album belum diumumkan secara resmi.

Album terbarunya nanti menjadi karya lanjutan dari album sebelumnya New (2013) yang mengombinasikan komposisi konten musik rock dan pop dari album Memory Almost Full (2007).Pada 2011, McCartney merilis album klasik Ocean's Kingdom. Setahun setelahnya, ia merilis album Kisses On the Bottom yang memuat komponen musik pop dan jazz.Perlisan karya terbaru McCartney ini sudah diumumkan pada 2017 lalu dalam sebuah wawancara yang diunggah ke laman situsnya."Aku mungkin akan mengeluarkan album baru. Ini akan menjadi sesuatu yang aku suka dan semoga penggemar ikut menyukainya," tulis musisi asal Inggris itu.Dalam waktu dekat, McCartney dijadwalkan menjadi penampil dalam konser Austin City Limits Music Festival 2018 yang berlangsung selama dua pekan yaitu 5 Oktober, 7 Oktober dan 12-14 Oktober 2018 di Austin's Zilker Park. Konser ini menjadi acara besar pertama McCartney di tahun 2018. Tahun lalu, ia banyak menghabiskan waktu dalam tur musik One on One.(DEV)