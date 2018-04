Album Baru BTS Siap Rilis Mei 2018

Seoul: Boyband Bangtan Boys (BTS) akhirnya mengumumkan album terbaru mereka bertajuk Love Yourself: Tear. Album ini dikabarkan siap dilepas resmi pada 18 Mei 2018 dan waktu pre-order sudah bisa dimulai 18 April 2018.



Album ini merupakan bagian dari album seri Love Yourself dan sekuel dari Love Yourself: Her yang dirilis dalam format mini album pada 18 September 2017 di bawah manajemen Big Hit Entertainment.

Dilansir dari Billboard, album Love Yourself: Her laris manis di pasar musik dengan total pre-order mencapai 1,05 juta kopi dan berhasil merangkak ke posisi tujuh dalam daftar album terbaik Billboard 200.Berbeda dengan Love Yourself: Her yang dikemas dalam bentuk mini album, Love Yourself: Tear merupakan album penuh dan menjadi album ketiga BTS, melanjutkan album terdahulu yakni Dark & Wild (2014) dan Wings (2016).Sebelumnya pada 4 April 2018, BTS baru meluncurkan album Jepang ketiganya Face Yourself yang langsung menembus daftar album terbaik dalam Billboard 200.Pengumuman peluncuran album ini juga belum lama diumumkan setelah mereka baru merilis video musik terbaru Euphoria: Theme of Love Yourself Wonder yang dirilis melalui platform YouTube pada 5 April 2018.Belum ada keterangan lebih lanjut terkait judul nomor lagu dalam album ini, tapi dipastikan Album Love Yourself: Tear menjadi karya yang paling dinantikan para ARMY (penggemar fanatik BTS) di tahun ini.(ELG)