Incognito Puji Petra Sihombing di JJF 2018

Jakarta: Grup band beraliran acid jazz asal Inggris, Incognito menjadi salah satu penampil yang dinantikan di hari terakhir Java Jazz Festival 2018, pada Minggu, 4 Maret.



Memulai aksi panggung, Incognito membukanya dengan sebait kalimat indah.

"Saya melihat cahaya di dalam kalian, malam ini akan jadi lebih berbeda," ucap gitaris Incognito.Penampilan Incognito kali ini berduet dengan sejumlah musikus yang hadir di Java Jazz Festival. Tiga di antaranya Petra Sihombing, Tompi dan Dira Sugandi."Seorang pemuda mengenalkanku tentang Indonesia. Dia punya suara yang bagus, tampan, juga jago bermain gitar, bagaimana bisa?! Petra Sihombing," ucap gitaris Incognito Jean-Paul "Bluey" Maunick mempersilakan Petra naik ke atas ke atas panggung.Petra membawakan dua buah lagu. Satu di antaranya lagu terbaru Petra hasil kolaborasi dengan Incognito."lni adalah lagu terbaru saya, Take It or Leave It," kata Petra yang dilanjutkan dengan aksi panggung menarik.Tak hanya Petra, Incognito pun mengajak Tompi untuk bergabung."Seorang pria yang saya tidak tahu kalau ternyata dia terkenal, Tompi!" ucap Jean-Paul berkelakar.Seperti Petra, Tompi mendapat dua jatah lagu untuk berkolaborasi dengan Incognito.Lagu pertama yakni What You Won't do For Love milik Bobby Caldwell, penyanyi jazz asal Amerika Serikat. Yang kedua, lagu yang ditulis Tompi di London bersama Incognito."Lagu ini saya tulis di London, ini tentang cinta dia (Jean-Paul)," kata Tompi.Tompi menggarap lagu Bawa Daku yang juga diselingi bahasa Inggris.Di atas panggung, seperti biasa Tompi melakukan interaksi lewat permainan menirukan suara instrumen dengan mulut. Dia beradu dengan personel drum dan gendang. Aksi ini membuat panggung terasa hidup dan semarak.Kolaborator selanjutnya, Dira Sugandi yang juga berkolaborasi dengan Peter Frans Gontha, salah satu penggagas acara Java Jazz Festival di Indonesia. Peter bermain keyboard mengiringi Dira Sugandi.Dira menunjukkan kebolehannya menjangkau nada-nada tinggi dengan kekuatan suara yang memukau lewat lagu Bring It on Home to Me yang dipopulerkan Sam Cooke.Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Java Jazz Festival 2018 digelar selama tiga hari, 3,4 & 5 Maret. Pada tahun ini, terdapat beberapa penampil yang menuai reaksi positif dari penonton, antara lain Daniel Caesar, Goo Goo Dolls dan Lauv.(ASA)