Panic! At The Disco Rilis Album Baru, Pray for the Wicked

Jakarta: Brendon Urie berhasil mempertahankan eksistensi grup Panic! At The Disco. Sebagai anggota generasi pertama yang tersisa, Brendon mengumumkan Panic! At The Disco akan merilis album keenam berjudul Pray for the Wicked pada 22 Juni 2018.



Dilansir NME, peluncuran album Pray for the Wicked akan diperkenalkan lewat lagu utama Say Amen (Saturday Night).



"Setelah berada jauh dari New York selama beberapa bulan (tampil di acara broadway) Kinky Boots, aku hanya ingin berada di rumah saat pulang ke Los Angeles. Aku sangat bersemangat ketika meminta beberapa teman datang ke studio rumah, membantuku menulis semua pengalaman luar biasa yang aku lalui selama dua tahun terakhir," kata Brendon dikutip dari laman NME.



Album Pray for the Wicked merupakan bentuk terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh penggemar Panic! At The Disco. Brendon merasa puas saat menggarap album keenamnya itu.



"Pray for the Wicked adalah bentuk terima kasih dariku untuk penggemar. Ini album yang paling menyenangkan yang kubuat dari album yang pernah ada," lanjutnya.



Pray for the Wicked merupakan album lanjutan dari album terdahulunya Death of Bachelor yang dirilis pada 2016. Pada peluncuran album Pray for the Wicked nanti, Panic! At The Disco sekaligus akan merilis kemasan LP atau vinyl album Death of Bachelor.



Album Pray for the Wicked diproduksi oleh Jake Sinclair dan memuat 11 daftar lagu di antaranya:



1. Fuck A (Silver Lining)

2. Say Amen (Saturday Night)

3. Hey Look Ma, I Made It

4. High Hopes

5. Roaring 20s

6. Dancing's Not A Crime

7. One Of The Drunks

8. The Overpass

9. King Of The Clouds

10. Old Fashioned

11. Dying In LA



Pada 19 Maret lalu, Brendon memperkenalkan pemain bass baru di Panic! At The Disco, Nicole Row dalam sebuah secret show. Nicole menggantikan posisi Dallon Weekes yang hengkang dari Panic! At The Disco sejak Desember tahun lalu.



Sebelumnya, Nicole merupakan session player untuk beberapa musisi ternama di antaranya Miley Cyrus, Triye Sivan, Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus, Fat Joe, Ty Dollar Sign serta beberapa musisi.







(ELG)