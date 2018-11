Via Vallen Minta Maaf ke Jerinx SID

Jakarta: I Gede Ari Astina alias Jerinx, drummer grup Superman Is Dead, menuding penyanyi Via Vallen telah merusak semangat lagu Sunset di Tanah Anarki dan sekadar mementingkan segi komersial karena menyanyikan ulang lagu tersebut dalam versi dangdut koplo tanpa izin. Berselang dua hari, Via akhirnya angkat bicara lewat media sosial.



Pemilik nama lengkap Maulidia Octavia ini mengunggah rangkaian 10 foto di Instagram berisi permohonan maaf dan klarifikasinya atas tudingan Jerinx. Dia menyatakan enggan bertemu dengan Jerinx langsung secara personal karena geram disebut sebagai "fucking whore".

"Jangankan saya, seorang pel*cur dibilang pel*cur saja pasti enggak terima," tulis Via dalam postingan @viavallen pada Minggu malam, 11 November 2018.Terkait tudingan merusak dan mencuri lagu Sunset di Tanah Anarki, Via memberi penjelasan dalam tiga poin. Perempuan kelahiran Surabaya 1991 ini mengaku terpaksa bersuara karena "masalah ini jadi ke mana-mana sehingga membuat orang-orang berpendapat salah tentang saya".Via meminta maaf kepada Jerinx dan SID jika mereka tak berkenan lagu tersebut dinyanyikan ulang oleh dirinya dengan musik dangdut di panggung off-air (tidak disiarkan oleh media). Sebelumnya, Jerinx menyebut lagu Sunset di Tanah Anarki versi koplo merusak semangat yang diusung penciptanya."Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Sungguh saya tidak punya sedikit pun niat untuk merusak lagu siapapun melalui genre musik saya," tulis Via.Via mengklaim bahwa rekaman penampilan langsungnya atas Sunset di Tanah Anarki tidak pernah dirilis pihak label resmi yang pernah bekerja sama. Sejumlah penyelenggara, kata Via, memang punya dokumentasi panggung, tetapi tidak pernah ada kerja sama untuk merilis rekaman secara komersial."Soal dikomersilkan, saya tidak tahu dan tidak pernah menikmati hasil dari komersialisasi atas dokumentasi tersebut," ungkap Via, yang menduga mungkin saja DVD/VCD yang dimaksud adalah rilisan bajakan."Jika ada lagu Sunset di Tanah Anarki yang saya nyanyikan ketika off-air, dikomersilkan lewat VCD asli oleh label manapun, silakan kasih saya bukti kasetnya. Saya siap menuntut label tersebut," imbuhnya.Selain rilisan VCD/DVD, Via juga mengklaim belum pernah mengambil keuntungan komersial melalui lagu-lagu versi cover atau rekaman penampilan langsung di YouTube. Via menyatakan Sunset di Tanah Anarki hanya dibawakan dalam panggung off-air dan tidak pernah diklaim sebagai lagu miliknya."Saya tidak merasa mencuri lagu Anda karena saya cuma menyanyikan di panggung off-air dan sampai detik ini, lagu itu jelas masih milik Anda. Jika saya mencuri, sudah pasti saya akan mengakui bahwa lagu tersebut adalah lagu yang saya ciptakan, tapi di sini, saya tidak pernah mengakui karya orang lain sebagai karya saya," tuturnya.Pada foto terakhir, Via menyisipkan screenshot rekaman penampilan para penyanyi dangdut lain yang membawakan lagu Sunset di Tanah Anarki di panggung. Via hendak membuktikan bahwa bukan hanya dia yang menyanyikan ulang lagu tersebut.(ASA)