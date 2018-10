Isyana Sarasvati Dukung Wakil Indonesia di Asia-Pacific Electone Festival 2018

View this post on Instagram

ASIA PACIFIC ELECTONE FESTIVAL 2018. . Isyana Sarasvati @isyanasarasvati (Juara 1 Asia Electone Festival 2005 & 2011) mengajak semua untuk menyaksikan Asia Pacific Electone Festival 2018 yang akan diadakan di Jakarta, Indonesia, Minggu, 14 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB Di Ballroom Hotel Crowne Plaza- Jakarta . AYO! Dukung terus kontestan dari Indonesia!! GANBATE!! . #YamahaMusikIndonesia #YMID #YamahaMusik #creatingmusicfortomorrow #APEF2018 #SekolahmusikyamahaID #SekolahMusik