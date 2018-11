Steve Aoki Ingin Berkolaborasi dengan CL dan Monsta X

Jakarta: DJ sekaligus produser Stever Aoki tampaknya ingin menggali potensi musisi Asia. Sukses berkontribusi dalam singel remix Mic Drop milik BTS pada awal 2018 lalu, DJ asal California itu ingin menggandeng CL dan Monsta X.



Mengutip laporan Allkpop, kabar ini tersiar di beberapa media Korea Selatan.

"Aku ingin bekerja sama dengan Monsta X dan CL. Dari akun media sosial mereka, pesona Monsta X dan kemampuan produksinya begitu fenomenal. CL adalah salah satu kerabat dekatku dan aku sangat dekat dengan Seungri Big Bang. Aku akan sangat senang berkolaborasi dengan beberapa seniman K-pop di waktu mendatang," ungkapnya.Monsta X belum lama ini kembali dengan cukup agresif pada album terakhirnya lewat singel Shoot Out. Singel ini menduduki posisi puncak dalam acara music broadcast. Video musik untuk Shoot Out juga telah ditayangkan sebanyak 18 juta kali melalui platform YouTube dalam waktu satu minggu lebih sedikit.Keinginan Aoki ingin berkolaborasi dengan Monsta X dan CL diutarakan usai ia melakukan sesi wawancara terkait kolaborasinya dengan BTS."Aku tidak tahu versi remix Mic Drop akan diterima dengan baik. Aku merasa terkejut pada perkembangan anggota BTS selama beberapa tahun terakhir. Tur musik Love Yourself mereka terjual habis. Ini adalah rekor baru yang dapat dikenang bahkan hingga 20 tahun mendatang," paparnya.Selain Mic Drop, pada Oktober lalu Steve Aoki kembali berkolaborasi dengan BTS dalam singel Waste It On Me.(ELG)