Raisa Kolaborasi dengan Dipha Barus

Jakarta: Raisa berkolaborasi dengan DJ sekaligus produser musik Dipha Barus. Kolaborasi ini menghasilkan singel berjudul My Kind of Crazy.



"Lagunya tentang cinta. The beauty and craziness of love. Saya kembali lagi nulis bahasa Inggris setelah selama ini banyak nulis lagu bahasa Indonesia. Tetapi, ini lebih kepada semangat kolaborasinya," kata Raisa dalam jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta, pada Kamis, 18 Oktober 2018.

Kolaborasi ini hasil dari perkenalan Raisa dan Dipha pada 2013. Kemudian kolektif musik elektronik yang turut dibesarkan Dipha, Pon Your Tone, menjajaki hubungan dengan Juni Records, label betukan Raisa, pada 2016.Kemudian pada tahun ini Raisa dan Dipha bersama Marco Steffiano membentuk tim penulisan lagu dan musik di bawah nama Juni Studio. Kolaborasi murni keduanya untuk proyek musik ini terjadi pada pertengahan tahun ini."Aku datang ke studio dengan pikiran hal apa aja yang akan aku pelajari di sana. Dipha orangnya terlalu energetic, sangat antusias sama musik. Dia terbuka dengan genre apapun. Kerjasamanya enak banget," ungkap Raisa.Ardyanto Pratono, CEO Juni Records, mengatakan bahwa kolaborasi ini akan intensif dan menghasilkan beberapa karya lanjutan, termasuk konser bertajuk Fermata - Intimate Concert yang akan digelar pada 21 November 2018 di The Hall - Senayan City.Selain itu, proyek kolaborasi ini diharapkan jadi salah satu cara bagi Raisa dan Dipha untuk ekspansi pasar ke luar Asia Tenggara.My Kind of Crazy akan dirilis melalui beragam layanan streaming musik digital dan YouTube pada 19 Oktober 2018.(ELG)