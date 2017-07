Video Aksi Panggung Terakhir Chester Bennington

Metrotvnews.com: Sama seperti kepergian Chris Cornell, kepergian Chester Bennington tidak diawali dengan tanda-tanda janggal. Chester diketahui masih aktif tampil bersama Linkin Park.



Panggung terakhir Chester terjadi pada di Birmingham, Inggris, pada 6 Juli lalu. Penampilan Linkin Park kala itu merupakan bagian dari tur One More Light.

Dalam tur itu Linkin Park juga membawakan hit mereka di luar album One More Light, antara lain Minutes to Midnight, Papercut, dan Bleed it Out.Tentu kita semua tidak ada yang menyadari bahwa aksi panggung itu menjadi yang terakhir bagi Chester. Linkin Park sendiri sebenarnya masih memiliki segudang jadwal tampil, tetapi belum ada kepastian resmi apakah yang akan mereka lakukan menyusul kepergian Chester.Chester ditemukan tidak bernyawa di Palos Verdes Estates, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Kamis pagi (20/7/2017) waktu setempat. Dia meninggalkan enam orang anak, pada usia ke-41. Chester mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri, sama seperti yang dilakukan almarhum sahabatnya, Chris Cornell, pada Mei lalu.(ELG)