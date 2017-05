PSY Rilis Dua Video Musik Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: PSY, salah satu ikon pop Korea Selatan merilis dua video musik baru, I Luv It dan New Face. Kedua lagu berasal dari materi album PSY 8th 4x2=8 yang telah dirilis sejak Rabu 10 Mei 2017.



Kedua lagu masih menyuguhkan atmosfer pop dance yang terasa senafas dengan Gangnam Style. Musik video juga dikemas dengan nuansa pop khas Korea Selatan, dunia vibrant penuh warna.

Pergerakan gambar di musik video I Luv It dan New Face juga mengikuti gaya Gangnam Style sebelumnya, Pergerakan 'elastis' dan berusaha selaras dengan ritme musik.Latar tempatnya beragam. Park Jae-sang beserta para bintang video dan penari berpindah-pindah tempat. Jika I Luv It mengambil lebih banyak latar gudang dan ruang yang terisolir, lagu New Face berpindah ke banyak latar dengan beragam landmark karya seni dan budaya.Misalnya pada detik ke 22 New Face, PSY menjadi lobby boy dalam film The Grand Budapest Hotel (2014). Lalu pada menit 1:50, dia dan son Na-eun personel grup Apink telah naik perahu di kanal sungai khas Venesia.Selain Na-eun Apink, Daimaou 'Pikotaro' Kosaka dan aktor film laga Lee Byung-hun juga tampil dalam video I Luv It.Album PSY 8th 4x2=8 yang telah dirilis berisi total 10 lagu dan dapat didengarkan di sejumlah layanan streaming musik.(DEV)