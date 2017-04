Harry Styles Rilis Singel Debut Sebagai Penyanyi Solo

Metrotvnews.com, London: Setelah melewati drama panjang sebagai bagian dari One Direction, akhirnya Harry Styles resmi merilis lagu atas nama dirinya sendiri. Lagu berjudul Sign of the Times itu menjadi pembuktian bahwa Styles - juga semua personel One Direction - mampu bertahan di industri musik dunia, meski boyband mereka sedang vakum.



Styles turun tangan langsung dalam pembuatan lirik singel Sign of the Times. Dibantu oleh Jeff Bhasker (sebelumnya bekerja dengan Kanye West, Jay Z, dan Mark Ronson) sebagai produser, juga Alex Salibian dan Tyler Johnson di lini ko-produser.

“Inilah lagu yang paling saya banggakan dari segi penulisannnya, menurut saya,” kata Styles kepada Nick Grimshaw di BBC Radio 1, sesaat setelah lagu itu untuk pertama kali diputar secara umum.Tidak butuh waktu lama, singel baru ini langsung menjadi perbincangan di media sosial. Audio dari lagu Sign of the Times telah diperdengarkan akun HarryStylesVEVO melalui YouTube, pada 7 April lalu. Dalam waktu kurang dari sepekan, lagu itu telah diputar lebih dari 11 juta kali pengguna YouTube.(DEV)