Shania Twain Rilis Album Baru Setelah Absen 15 Tahun

Metrotvnews.com, Jakarta: Shania Twain membawa kabar gembira untuk penggemarnya. Penyanyi 51 tahun ini mengumumkan akan merilis album baru setelah absen 15 tahun.



Shania terakhir kali merilis album pada 2002. Tak heran, penyanyi asal Kanada ini begitu antusuias kembali mengeluarkan karya terbaru. Album baru Shania akan dirilis pada September 2017.



Sebelum resmi merilis album, Shani terlebih dulu meluncurkan singel berjudul Life's About to Get Good pada Juni 2017. Kabar itu dipastikan Shania secara langsung ketika tampil di acara The Voice. Shania lalu mengungkapkan secuil kisah di balik lagu barunya.



"Aku sedang berada di rumah memandang ke laut dan aku bicara pada diriku sendiri, 'Di sinilah aku, terjebak dalam masa lalu yang negatif, tetapi di luar sana begitu indah'," ujar Shania Twain seperti dikutip Aceshowbiz.



"Aku tidak sedang dalam suasana hati untuk menuliskan lagu penyesalan untuk diriku sendiri. Anda tidak bisa meraih kebaikan tanpa keburukan. Dan seperti itulah lagu ini pada akhirnya," lanjutnya.



Peraih lima piala Grammy ini sadar, album barunya nanti begitu ditunggu penggemarnya. Karena itu, Shania bertekad bekerja keras untuk memuaskan dahaga kerinduan pada penggemar.



"Ini sebuah kerja berat, tapi kerja keras paling menyenangkan yang pernah aku lakukan. Aku sudah belajar banyak tentang kemerdekaan di album ini," ujar Shania.



Sepanjang kariernya, Shania sudah merilis album berjudul namanya sendiri pada 1993, The Woman in Me (1995), Come On Over (1997), dan Up! (2002). Lagu-lagunya yang terkenal antara lain, You're Still the One, From This Moment On, dan Man! I Feel Like a Woman!.



(ELG)