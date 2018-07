Jakarta: Empat tahun vakum sejak 2014, Smash kembali lewat singel Fenomena. Lagu ini bakal dirilis pada 18 Juli 2018.



Meski Smash tak lagi kembali sebagai "Seven Man as Seven Heroes", enam personel tersisa yaitu, Ilham, Dicky, Bisma, Rafael, Reza dan Rangga percaya diri untuk kembali menggemakan warna musik mereka yang sempat melejit lewat I Heart You.

"Fenomena bakal dirilis 18 Juli, menceritakan tentang (...), sebenarnya bisa sebagai aspek sudut pandang. Menurut kalian fenomena itu apa, sih? Smash atau hukum alam yang terjadi. Bisa diartikan kita mencintai lawan jenis dengan sebegitunya, dia (perempuan) kayak one of a kind di antara banyak perempuan," kata Bisma dalam jumpa media di Gusto, Epiwalk, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.Rafael menambahkan, pada judul sebenarnya ada perombakan sebelum memilih tajuk Fenomena. Untuk musik, mereka menyesuaikan dengan zaman."Masih dengan ciri khas Smash, kita kerja sama dengan pencipta album Smash pertama dan kedua. Ada sound-sound yang zaman sekarang banget. Seperti tropical ada di beberapa part vokalnya," timpal Rafael."Dari judul lagu, tadinya bukan Fenomena tapi Katakan Yang Kau Rasa. Kami pikir ke depannya bakal nyambung sama album dan sebagainya," lanjut Rafael.Untuk pencipta lagu Fenomena, Smash masih bekerjasama dengan musisi asal Malaysia, meski tak lagi di bawah bendera label yang sama seperti dulu. Kembalinya Smash kali ini berada di bawah label 401."Musik masih menggandeng musisi Malaysia yang banyak terlibat dalam pembuatan album pertama dan kedua, supaya ciri khasnya masih ada tapi dalam tatanan musik yang sekarang. Ada beberapa yang kami ciptakan juga," kata Rafael.Smash pertama kali muncul lewat formasi septet yang dibentuk pada 10 April 2010 oleh Starsignal. Nama mereka langsung mencuat dan memicu lahirnya banyak boy band di Indonesia kala itu.Semenjak Morgan perlahan menghilang dan kontrak habis di tahun ketiga, keenam personel yang masih eksis dengan nama Smash ikut memiliki kesibukan masing-masing. Seperti menjajal dunia broadcasting sebagai presenter, aktor film, dan berkarier solo.Empat lagu andalan mereka terdahulu yaitu I Heart You, Senyum Semangat, Ada Cinta dari album debut SM*SH, serta Aku Cinta Kau dan Dia karya Bebi Romeo.(ELG)