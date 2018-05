3 Composers Rilis Lagu Baru, Bangun Cinta

Jakarta: Grup vokal 3 Composers kembali merilis karya singel terbaru berjudul Bangun Cinta. Trio peramu nada-nada indah yang terdiri dari Bemby Noor, Mario Kacang dan Teuku Shafick kembali, masih dengan lirik-lirik romantis di jalur pop.



Dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id, Rabu, 9 Mei 2018, Bangun Cinta menyisipkan pesan, "lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta, karena jatuh itu sakit, bangun itu semangat."

3 Composers kali ini bekerja sama dengan label rekaman AFE Records."Tiga komposer selalu bikin lagu bertiga. Kali ini dipilih lagu Bangun Cinta. Kita diskusi sebelumnya, Mario punya ide, unik liriknya, nadanya juga catchy, temanya positif juga. Energinya besar sekali untuk dibawakan lagi," ungkap Bemby di kawasan Senopati, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018."Lagu ini pernah dibawakan, tapi dibawakan oleh penciptanya dengan aransemen berbeda," lanjutnya.Diakui Shafick, Bangun Cinta juga menjadi tanda kembalinya 3 Composers setelah vakum merilis lagu baru."Pas juga untuk Tiga Komposer bangun lagi, singel ini kita bangun, lagu terakhir 2016," tandasnya.Sebelumnya, 3 Composers mulanya merilis karya debut Salah Benar (2012) yang saat itu terdengar familiar di antara penikmat musik. Kegiatan bermusik mereka berlanjut dengan merilis singel Pemberi Harapan Palsu (2013), Bagiku Cinta ft. Kevin Aprilio (2014), Kembali PadaMu ft. Indah Dewi Pertiwi (2014), Masih Ada (dalam album Fariz RM dan Dian PP in Collaboration with, 2014), Belum Tentu (2015), Love is You ft. Yefani Filliang (2016).(ELG)