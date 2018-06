Justin Bieber, James Bay dan 12 Musisi Berinisial JB

Jakarta: Banyak cara yang dilakukan seorang musisi agar nama mereka lebih mudah dikenal dan diingat orang. Salah satunya menggunakan inisial nama mereka.



Entah kebetulan atau tidak, banyak musisi yang memiliki inisial nama depan "J" dan "B" di nama belakang mereka. Penggemar dan media pun kerap menggunakan inisial itu agar lebih mudah diingat.

Setidaknya, ada sekitar 14 artis yang punya inisial JB, nama termasuk Justin Bieber dan James Blunt.Nama musisi James Blake memang tidak cukup familiar, tetapi dekat dengan para pecinta musik. Musisi asal Inggris berusia 29 tahun itu memulai debut karier di industri musik lewat album mini The Bells Sketch (2010) yang dirilis dalam format piringan hitam dan versi digital.Di balik hingar bingar panggung musik dengan nama tenar, Blake diam-diam menuai banyak trofi penghargaan bergengsi seperti Mercury Prize untuk album Overgrown (2013). Blake ikut terlibat dalam album keenam Beyonce berjudul Lemonade (2016) yang masuk dalam nominasi Grammy Awards ke-59 kategori Album of the Year.Masih dari musisi asal Inggris, Jake Bugg yang dibesarkan dari kehidupan miskin membantunya memproduksi beberapa karya lagu terbaik. Debut album self-titled (2012) memuat komponen lagu menyentuh termasuk lagu Two Fingers dan Broken. Lewat album ini, Bugg sempat masuk nominasi Mercury Prize 2013.Lewat album Shangri-La (2013) Bugg mendapatkan sertifikasi emas. Album On My One (2016) sempat bertengger di posisi empat dalam daftar tangga lagu di Inggris.Personel grup musik rock-komedi Tenacious D, Jack Black tidak hanya piawai beradu peran dan berkelakar. Ia memiliki bakat bernyanyi dan bermusik yang luar biasa.Jack Black meraih trofi Grammy Awards ke-57 kategori Best Metal Performance saat meng-cover lagu The Last in Line, singel dari band heavy-metal Dio yang masuk dalam album penghormatan This Is Your Life untuk penulis lagu sekaligus penyanyi Ronnie James Dio.Keterampilan Black dalam memainkan gitar dan kibor juga membantu Tenacious D meraih platinum serta dua album mereka yang berturut sempat bertengger di posisi wahid.Di usianya yang masih 25 tahun, James Bay meraih dua platinum berkat singel Hold Back the River dan Let It Go. Singel Chaos and the Calm juga sempat berada dalam posisi puncak di tangga lagu Inggris.Prestasinya di bidang musik ikut mengantarkannya menjemput dua piala Brit Awards dan masuk dalam tiga nominasi Grammy.Penyanyi yang tenar lewat platform YouTube ini selalu tampak memukau lewat karya dan aksi panggungnya. Beberapa lagu yang dibawakan sukses viral dan menjadi tren dalam waktu singkat. Ia juga pandai memainkan alat musik gitar, drum dan piano.Sejumlah penghargaan bergengsi diraih oleh Bieber seperti MTV Europe Music Awards, Billboard Music Awards serta beberapa kali masuk dalam nominasi Grammy dan sempat meraih piala.Singel You're Beautiful mungkin terbersit di setiap benak orang yang melihat atau mendengar nama James Blunt. Kesuksesan memang dipanen olehnya lewat singel yang dimuat dalam album debutnya Back to Bedlam.Pada puncak kejayaannya, James Blunt menjadi satu di antara musisi yang paling berpengaruh dan sempat merajai beberapa tangga lagu di beberapa negara. Saat itu, ia mendapatkan dua trofi penghargaan Brit Awards, dua VMA dan masuk dalam beberapa nominasi Grammy Awards.Musisi asal Amerika Joe Bonamassa dikenal sebagai musisi blues-rock. Selain menulis lagu, Bonamassa ikut bernyanyi dan berperan sebagai gitaris.Di usia 12 tahun, terbilang sangat usia yang sangat belia saat ia menjadi penampil pembuka aksi panggung musisi blues legendaris B.B. King. Dalam 13 tahun bermusik, ia telah merilis 15 album solo, 11 di antaranya berada pada posisi wahid.Tiga lagu populer Bonamassa yakni Blue and Evil, Woke Up Dreaming dan Mountain Time. Ia juga piawai memainkan beberapa alat musik seperti mandolin, dobro dan banjo.Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia John Butler termasuk musisi berprestasi yang patut diingat dalam daftar inisial J.B. Merilis total karya lima album studio, tiga di antaranya Sunrise Over Sea, Grand National dan April Uprising berhasil menduduki posisi puncak dalam tangga lagu Australia.Aksi panggungnya juga memanen sejumlah penghargaan dari Australian Performing Right Association (APRA) dan Australian Recording Industry Association (ARIA).Jeff Buckley termasuk musisi beruntung. Semasa hidupnya selama 30 tahun, ia baru merilis satu album Grace (1994) dan langsung masuk dalam daftar 100 Penyanyi Terbaik versi Majalah Rolling Stone. Jeff menduduki posisi 39 saat itu.Tidak hanya itu, nama Jeff Buckley juga masuk dalam nominasi VMA.Jeff Buckley meninggal dunia pada 29 Mei 1997 di usia 30 tahun. Ia dikabarkan tenggelam saat berenang di Wolf River Harbor.10. Jackson BrowneJackson Browne dikenal sebagai musisi jenius asal Amerika. Beberapa judul lagu terbaik di abad 20 ditulis oleh Browne, seperti Take It Easy dan These Days yang masing-masing dipopulerkan The Eagles dan Greg Allman.Singel Running on Empty milik Browne sempt masuk dalam daftar 500 Lagu Terbaik Sepanjang Masa versi Majalah Rolling Stone. Pada 2015, namanya juga masuk dalam daftar 100 Penulis Lagu Terbaik Sepanjang Masa versi Majalah Rolling Stone dan menduduki posisi ke-37.Jackson Browne dilantik sebagai Songwriters Hall of Fame pada 2007.Musik Jimmy Buffett ikut menambah warna baru dalam industri musik. Musisi, sekaligus penulis lagu, penulis buku, aktor dan pebisnis itu dikenal dengan gayanya yang khas. Salah satu lagu populer yang dibawakannya berjudul Margaritaville.Selain memberikan pengaruh bagi para musisi lain, Buffett memanen sejumlah prestasi. Dari lebih 30 album yang dirilis, delapan di antaranya merupakan album emas, sembilan platinum atau multiplatinum. Buffett juga memenangkan trofi Country Music Awards (CMA) lewat lagu It's 5 O'clock Somewhere yang dibawakan bersama Alan Jackson.John Bonham menghabiskan waktu 12 tahun menabuh drum bersama grup musik Led Zeppelin. Ia dikenal sebagai penabuh drum dengan bertempo cepat dan bertenaga. Majalah Rolling Stone bahkan menaruhnya di posisi wahid dalam daftar 100 Drumer Terbaik Sepanjang Masa.John Bonham meninggal pada 25 September 1980. Ia meninggal dunia setelah mengonsumsi sekitar 40 gelas atau sekitar 1-1,4 liter ABV Vodka kemudian muntah dan tersedak. Kematiannya dinyatakan tidak disengaja alias kecelakaan.Jeff Beck dikenal sebagai gitaris asal Inggris spesialis musik rock. Ia bermain mengiringi beberapa musisi tenar seperti Jon Bon Jovi, Stevie Wonder, Morrissey dan Mick Jagger.Nama Jeff Beck sempat muncul sebanyak tiga kali dalam daftar 100 Gitaris Terbarik Sepanjang Masa versi Majalah Rolling Stone.Beck juga memanen trofi Grammy Award kategori Best Rock Instrumental Performance sebanyak enam kali dan satu trofi kategori Best Pop Instrumental Performance.Musisi asal Amerika James Brown dikenal sebagai musisi legendaris yang tenar di abad ke-20. Ia bahkan mendapat julukan Godfather of Soul.Selama 50 tahun bermusik, karyanya dikenal memberikan banyak pengaruh. Beberapa karya yang populer antara lain Papa’s Got A Brand New Bag, Get Up Offa That Thing dan Get Up (I Feel Like Being) A Sex Machine.Majalah Rolling Stone menempatkan nama James Brown di posisi ketujuh untuk daftar 100 Seniman Terbaik Sepanjang masa.(ELG)