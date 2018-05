Will Smith Ikut Bernyanyi untuk Piala Dunia 2018

Jakarta: Penyanyi Will Smith dikabarkan turut menyumbangkan suaranya untuk lagu resmi Piala Dunia 2018. Smith ikut memeriahkan perhelatan olahraga bergengsi bersama Nicky Jam dan Era Istrefi.



Kabar ini pertama kali terkuak saat DJ Nelson berbincang dengan media Vibe.

"Nicky Jam dan Will Smith memproduksi lagu untuk laga sepakbola nanti, mereka mengerjakannya bersama-sama.""Mereka membuat lagu kemenangan itu, dan itu tampak luar biasa," ungkap Nelson, dilansir dari laman SPIN.Kabarnya, Will Smith dan Nicky Jam baru menyelesaikan lagu tersebut di Budapest.Materi lagu diproduksi Diplo dan akan dirilis pada 25 Mei mendatang.Ini merupakan aksi Will Smith pertama sejak ia merilis album terakhir Lost and Found (2005) dan berkolaborasi dalam singel Get Lit bersama Jazzy Jeff (2017).Lagu selebrasi biasanya akan dinyanyikan pada pembuka atau penutup acara. Sebelumnya, Pitbull dan Jennifer Lopez didapuk membawakan lagu We Are One (Ole Ola) pada pembuka ajang piala dunia 2014. Shakira pernah membawakan Waka Waka (This Time for Africa) pada laga piala dunia 2010.(ELG)