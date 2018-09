Konser di Jogja, Megadeth Undang Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar

Yogyakarta: Grup metal Megadeth dijadwalkan tampil di panggung musik JogjaRockarta 2018. Sama seperti ketika tampil di Festival Hammersonic Jakarta tahun lalu, mereka tetap berharap Presiden Joko Widodo datang ke konser kali ini.



Harapan ini diungkap pihak Megadeth lewat media sosial pada Rabu, 19 September. Tidak hanya Jokowi, mereka juga berharap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang.



"Kami berharap Presiden Indonesia Joko Widodo @jokowi dan Gubernur Ganjar Pranowo @ganjarpranowo mengabulkan undangan kami untuk melihat kami tampil di Yogyakarta pada 27 Oktober. Kami tak sabar untuk bermain di JogjaRockarta dan bertemu kalian di sana," tulis akun @megadeth.





We are hoping Indonesian President, Joko Widodo @jokowi and Governor, Ganjar Pranowo @ganjarpranowo will accept our invitation to see us perform in Jogjakarta on Oct 27. We can't wait to play @jogjaROCKarta and meet you both there.