NDX AKA akan Tampil di Synchronize Festival 2018

Jakarta: Synchronize Festival mengumumkan nama-nama baru yang ikut memeriahkan perhelatan musik terbesar di Indonesia ini.



Melansir laman Instagram resmi Synchronize Festival, Kamis, 24 Mei 2018, sejumlah musisi yang diumumkan pada fase kedua yakni Begundal Clan, Down For Life, Dubyouth, Endank Soekamti, Fiersa Besari, FSTVLST, GRRRL GANG, Joni Agung & Double T, Koil, Manjakani, Manumata, Midnight Runners, Mocca, Mooner, Murphy Radio, Nostress, Pijar, Pure Saturday, Revenge the Fate, Rock N Roll Mafia, Rocket Rockers, Scared of Bums, Semiotika, Shaggy Dog, Snickers and the Chicken Fighters, Soloensis, Southern Beach Terror, Superman Is Dad, The Paps, Tigapagi, dan Zat Kimia.

Menariknya, grup musik hip hop dangdut asal Yogyakarta, NDX AKA turut memeriahkan panggung Synchronize Festival tahun ini.

NDX AKA digawangi dua personel yakni Yonanda Frisna Damara dan Fajar Ari. Popularitas NDX AKA menanjak sejak video musik Bojoku Digondol Bojone diunggah ke YouTube dan menyedot perhatian. Sebelum berprofesi sebagai musisi, keduanya merupakan kuli bangunan.Sebelumnya penyelenggara Synchronize Festival telah memberi pengumuman fase pertama daftar penampil Meraka adalah Kunto Aji, Iwa K, Ras Muhamad, The Coconuttreez, Ramengvrl, Burgerkill, Straight Answer, Sheila on 7, Diskoria, Diskopantera, Oomleo Berkaraoke, Sore, Fourtwnty, Danilla, Padi Reborn, Naif, Jason Ranti, Noxa, Stars and Rabbit x Bottle Smoker, Reality Club, Jiung, Tohpati Ethnomission, White Shoes and the Couples Company, Project Pop dan Dipha Barus.Nama legendarIs turret mewarnai Synchronize Festival tahun ini, yaitu God Bless ,Nasida Ria dan Raja Dangdut Rhoma IramaSynchronize Festival akan digelar di Gambir Expo Kemayoran pada 5, 6 dan 7 Oktober 2018. Festival yang digelar pada tahun ketiga ini digagas oleh Demajors bersama Dyandra Promosindo.(ASA)