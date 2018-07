Barasuara Kenalkan Lagu Baru di We The Fest 2018

Jakarta: Barasuara memperkenalkan beberapa materi lagu baru dalam aksi panggungnya di We The Fest 2018. Barasuara membakar energi lewat singel pembuka Sendu Melagu sekitar pukul 19.38 WIB dilanjutkan Masa Mesias.



"Malam ini kami akan memperkenalkan materi-materi baru untuk kalian semua. Lagu berikut berjudul Seribu Racun," ujar Iga Massardi sang vokalis dari atas panggung WTF! Stage, Sabtu, 21 Juli 2018.

Barasuara di We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Purba)Usai membawakan lagu Seribu Racun, giliran singel Pikiran dan Perjalanan yang akan menjadi album kedua mereka dibawakan."Lagu tadi berjudul Pikiran dan Perjalanan, tajuk untuk album kedua Barasuara. Lagu berikut kalian sudah kenal silakan berjingkrak karena yang tidak boleh cuma pemaksaan kehendak," kata Iga Massardi, melanjutkan aksinya membawakan lagu Samara.Barasuara di We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Purba)Lagu selanjutnya, mereka membawakan lagu Tirai Cahaya. Sedikit gimmick mewarnai aksi panggung mereka."Ini lagu baru jadi tegang-tegang gitu, cuma kalian asoy," kata Iga.Barasuara di We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Purba)"Woy pada semangat enggak?" kata Gerald, bassist Barasuara.Barasuara juga membawakan lagu terbaru Guna Manusia yang akan dirilis tepat pada perayaan ulang tahun ke-73 Indonesia nanti. Barasuara menutup aksi panggung mereka dengan singel Taifun.(ELG)