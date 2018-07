Foto-foto We The Fest 2018 Hari Pertama

Jakarta: Foto-foto We The Fest 2018 Hari PertamaWe The Fest 2018 membuka hari pertama festival tiga hari dengan semarak di JIEXpo Kemayoran pada Jumat, 20 Juli 2018. Sebanyak 22 sesi konser di tiga panggung berjalan sesuai jadwal, mulai dari GAC, Mooner, dan Garhana sebagai penampil pembuka pada sore, hingga Alt-J serta Aydra dan Prince Husein sebagai penutup dini hari.



Penampilan Ramengvrl cukup mencuri perhatian karena rapper perempuan ini membawa rombongan banyak. Ada Gbrand dan Keilanboi beserta kawan-kawan, termasuk Iqbaal Ramadhan. Ada Rayi RAN, ada Iwa K, dan ada penampilan menawan dari trio Ramengvrl, Dea Dalila, dan Andini.

James Bay untuk pertama kalinya tampil di Indonesia dalam WTF kali ini. Dia tampil selama satu jam dengan belasan lagu dari dua albumnya, termasuk lagu andalan Us, Let It Go, dan Hold Back The River. Seperti Iga Masardi Barasuara, James Bay mengenakan kemeja batik, yang bermotif parang berwarna hitam abu-abu.Berikut beberapa foto para penampil WTF 2018 hari pertama.Petra Sihombing di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 (Foto: Medcom/Purba)Petra Sihombing di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 (Foto: Medcom/Purba)Aksi Albert Hammond Jr di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 (Foto: Medcom/Purba)Albert Hammond Jr di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 (Foto: Medcom/Purba)Ramengvrl di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 (Foto: Medcom/Purba)Gbrand tampil dalam sesi Ramengvrl (Foto: Medcom/Purba)Iqbaal Ramadhan dan Gbrand tampil dalam sesi Ramengvrl di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 (Foto: Medcom/Purba)Ramengvrl dan Rayi RAN di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta (Foto: Medcom/Purba)Iwa K tampil dalam sesi Ramengvrl di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 (Foto: Medcom/Purba)Ramengvrl bersama Dea Dalila dan Andini (Foto: Medcom/Purba)James Bay di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 (Foto: Medcom/Purba)James Bay di panggung WTF JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 (Foto: Medcom/Purba)(ELG)