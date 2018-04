BTS Beri Sinyal Tema Album Baru lewat Video Musik Euphoria

Seoul: Bangtan Boys kembali mengejutkan para ARMY, sebutan untuk penggemar fanatik BTS. Boyband yang populer dengan nama panggung BTS ini merilis sebuah video musik bertajuk Euphoria melalui platform YouTube pada Jumat, 6 April 2018.



Dilansir Billboard, video musik Euphoria : Theme of LOVE YOURSELF Wonder disebut-sebut akan menjadi tema di album terbaru mereka di seri album X Yourself bertajuk Love Youself: Wonder, melanjutkan proyek sebelumnya EP Love Yourself: Her.

Video musik berdurasi kurang lebih delapan menit itu pada menit pertama menampilkan cuplikan dramatis V BTS, salah satu member BTS yang terjun ke laut. Cuplikan tersebut dilanjutkan dengan denting piano musik Clair De Lune (Light of the Moon) yang dipopulerkan komponis asal Perancis, Claude Debussy.Jungkook BTS tampil setelah adegan gelap tersebut, bersama dengan anggota lain. Sementara Jin BTS tampak memisahkan diri dari nuansa gelap dan mengingat kenangan dari para anggota BTS, sementara itu Jungkook mengintip dari kejauhan.Pada akhir lagu, ketujuh anggota BTS kembali muncul bersama di tepi pantai di mana V BTS melompat. Lagu karya Debussy kembali diperdengarkan sementara Jin mengintip ke dalam kamera dengan senyum, bahkan ketika V tampak di dalam air.Di akhir video Euphoria ditampilkan nama kredit musisi, yang mengungkapkan lagu tersebut diproduksi DJ Swivel Young bersama Candace Nicole Sosa, Melanie Joy Fontana, Supreme Boi, Adora, RM, dan founder BigHit Entertainment "Hitman" Bang Si Hyuk.Dua judul album seri Love Yourself, Her dan Wonder sendiri diambil dari karakter sastra Mandarin.Video Euphoria dirilis tak lama setelah BTS mengumumkan album terbaru mereka Face Yourself di Jepang. Tercatat, hingga saat ini album Face Yourself berada pada posisi lima besar dalam tangga lagu iTunes di Amerika sejak dirilis pada Selasa lalu.(ASA)