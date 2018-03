Perolehan Penonton Film Domestik Terkini

Jakarta: Dua film domestik terbaru telah diputar di bioskop sejak Kamis, 22 Februari 2018. Selama empat hari tayang, drama komedi remaja Yowis Ben (Starvision Plus) telah mencapai angka penonton 235 ribu dan drama Meet Me After Sunset (MNC Pictures) mencapai 12 ribu penonton.



Menurut data Katalog Film Indonesia, kedua film ini juga masih beredar di bioskop hingga awal pekan ini. Yowis Ben diputar di 222 layar dan Meet Me After Sunset di 95 layar.

Sementara itu, Dilan 1990 (Max Pictures & Falcon Pictures) masih prima dalam performa box office hingga akhir pekan kelima atau hari ke-32. Drama remaja ini telah mencapai angka penonton 6 juta orang dan masih diputar di 200 layar. Untuk sementara, film adaptasi novel ini menjadi film terlaris 2018 dan film terlaris kedua sejak 2007.Eiffel... I'm in Love 2 (Soraya Intercine) dan Bayi Gaib: Bayi Tumbal Bayi Mati (MD Pictures) telah melewati akhir pekan kedua atau hari ke-11 penayangan. Eiffel 2 mengalami kenaikan signifikan dari 495 ribu penonton pada pekan lalu, menjadi 826 ribu penonton. Bayi Gaib naik dari 200 ribu penonton menjadi 427 ribu penonton. Kedua film masih diputar di 228 dan 152 layar.London Love Story 3 (Screenplay Films) telah melewati akhir pekan ketiga atau hari ke-18 dan masih bertahan di 26 layar. Capaian penonton naik dari 489 ribu orang pada awal pekan lalu, menjadi 535 ribu setelah akhir pekan ini.Selain enam film di atas, ada satu film produksi Palu yang diputar terbatas di Palu, yaitu Air Mata Aisyah garapan penulis-sutradara-produser Nur Afni Eka MuslimSementara itu, Bunda: Kisah Cinta 2 Kodi (Inspira Pictures) telah resmi turun layar. Capaian box office drama keluarga ini ditutup di angka penonton 79 ribu orang.Berikut daftar sementara capaian penonton 15 film 2018, dilansir dari Katalog Film Indonesia.1. Dilan (6.084.819)2. Eiffel… I'm In Love 2 (826.830)3. London Love Story 3 (535.391)4. Bayi Gaib: Bayi Tumbal Bayi Mati (427.293)5. Yowis Ben (235.854)6. Flight 555 (201.177)7. Ghost (143.968)8. Maipa Deapati & Datu’ Museng (90.733)9. Bunda: Kisah Cinta 2 Kodi (79.469)10. Silariang: Cinta yang (Tak) Direstui (44.007)11 Meet Me After Sunset (41.087)12. Rumah Belanda (37.915)13. Syirik (25.757)14. Arumi (24.466)15. Hoax (22.923)(DEV)