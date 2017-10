Masih Banyak Penggemar, Air Supply Kembali Konser di Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Air Supply akan kembali menggelar konser di Indonesia tahun ini. Padahal, duo asal Australia ini belum lama hadir ke Jakarta, tepatnya pada Maret 2017. Kali ini mereka akan menyambangi kota Surabaya dan Bandung.



Konser bertajuk 'Air Supply THE CELEBRATION OF LOVE - Live In Surabaya akan digelar 6 Desember 2017 mendatang di Grand City Surabaya, Jawa Timur. Bandung akan menjadi destinasi Air Supply keesokan harinya.

Kembali hadirnya Russell Hitchcock dan Graham Russell tak lepas dari tingginya peminat yang ingin melihat aksi Air Supply. Buktinya, menurut Full Color Entertainment selaku promotor, tiket konser Air Supply di Jakarta belum lama ini terjual habis."Suksesnya konser Air Supply di Jakarta pada 3 Maret 2017 lalu, menunjukkan bahwa fans Air Supply di Indonesia sangat banyak. Bahkan tidak sedikit dari para penggemar yang tidak kebagian tiket. Untuk itulah, Full Color Entertainment ingin mengakomodir para penggemar Air Supply khususnya yang berdomisili di Surabaya, yang belum sempat menyaksikan aksi panggung Air Supply secara langsung di Jakarta," kata David Ananda, Managing Director Full Color Entertainment dalam keterangan tertulisnya."Selain itu, ini adalah janji pribadi saya kepada Graham Russell dan Russell Hitchcock untuk membuat konser yang megah di seantero Indonesia dan pada kesempatan kali ini akan digelar di Surabaya, 6 Desember 2017 dan juga akan digelar di Bandung, 7 Desember 2017," imbuhnya.Air Supply yang terkenal dengan lagu hit seperti Making Love Out of Nothing At All memang sudah beberapa kali menggelar konser di Indonesia. Meski begitu, Full Color Entertainment yakin penggemar tidak akan bosan menyaksikan penampilan Air Supply."Konser kali ini akan menjadi konser yang hangat dan akrab bagi para fans Air Supply di Surabaya dan target pribadi saya adalah membuat konser yang megah di seantero Indonesia untuk duo Russell Hitchcock dan Graham Russell sebelum mereka pensiun," katanya.Tiket dapat dibeli di Book My Show dan seluruh gerai Indomaret. Berikut harga tiket konser Air Supply di Surabaya (belum termasuk pajak 20%) :1. Diamond VVIP : Rp1.750.0002. Gold (Seating) : Rp1.250.0003. Gold (Seating) : Presale Rp850.0004. Silver (Standing : Rp625.0005. Silver (Standing) : Presale Rp450.000(ELG)