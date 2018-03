Pesan Khusus di Balik Lagu I Did It Milik Teza Sumendra

Jakarta: Penyanyi Teza Sumendra menelurkan satu singel baru bertajuk I Did It pada Jumat, 16 Maret 2018. Masih tentang cinta, lagu ini dibuat dengan nuansa soul-funk-dance.



Melalui keterangan pers yang diterima Medcom.id, Teza ingin menyampaikan satu pesan khusus dalam lagu bertemakan cinta tersebut.

"Jangan buang waktu Anda dengan seseorang yang tidak bisa menghargai Anda," terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.I Did It diproduseri oleh Randy MP, yang juga memproduseri lagu Satu Rasa milik Teza, satu-satunya lagu berbahasa Indonesia di album Expanded yang dirilis pada 2016.Sebelumnya, nama Teza mulai meledak sejak melepas singel I Want You Love pada 2014, lagu yang juga diproduseri oleh Randy MP. Sejak saat itu, Teza aktif bermusik dan berkolaborasi dengan beberapa musisi seperti Indra Lesmana, Andezzz, Dipha Barus, Rinni Wulandari dan Jevin Julian.Dalam catatan diskografi Teza yang diterima Medcom.id, total ada tiga album yang mengemas karya Teza, antara lain Clorophyl D'Next Generation (C Pro Records, 2006), Teza Sumendra (Platinum Records, 2015) dan Expanded Album (2016).(ELG)