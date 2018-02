Incubus, Kali Ketiga ke Jakarta dan Tetap Memikat

Jakarta: Pada Rabu, 7 Februari 2018, Kawasan Gambir Expo Kemayoran ramai sejak sore. Grup asal California, Incubus, akan tampil sekitar pukul 20:00 di sana. Meski ini bukan kali pertama Brandon Boyd dan kawan-kawan ke Jakarta, antusiasme para penonton terbilang tinggi.

Menariknya, meski beberapa kawasan Jakarta pada hari itu diguyur hujan, tidak dengan Gambir Expo Kemayoran. Arena terbuka konser Incubus benar-benar kering. Tanda pesta bakal berjalan tanpa gangguan cuaca.



Waktu yang dinanti pun tiba, seperti band-band rock lain, Incubus membuka aksi tanpa basa-basi. Glitterbomb mereka pilih jadi suguhan pembuka, sebuah singel dari album 8, yang dirilis pada 2017.

Incubus termasuk spesial, dari banyak grup musik yang lahir pada era 1990-an, mereka mampu mempertahankan konsistensi hingga saat ini. Meski bisa dibilang tren musik rock sudah bergeser. Ribuan penonton yang hadir pada Rabu malam membuktikan bahwa Incubus terselamatkan oleh komunitas yang solid dan setia. Tidak bisa dipungkiri juga, mereka yang hadir di konser Incubus kemarin didominasi oleh generasi yang melewatkan masa muda di era 1990-an atau awal 2000-an. Era di mana Incubus sedang jaya-jayanya.Dipadu dengan tata suara yang baik, Incubus cukup adil dalam menyusun daftar lagu yang dibawakan, dengan menitikberatkan pada kepuasan telinga penggemarnya. Mereka menyisipkan hit-hit klasik macam Vitamin, Wish You Were Here, Anna Molly dan Pantomime, di sela-sela materi baru.Sepanjang konser, Boyd tak banyak bicara selain mengucapkan, “Terimakasih.” Dia sempat mengatakan bahwa konser di Jakarta kali ini berkualitas dalam arti memberi kesan yang baik bagi Incubus. Total mereka membawakan 20 lagu dalam kurun waktu sekitar 1,5 jam.Incubus bukan satu-satunya grup musik luar negeri yang menyambangi Indonesia di awal 2018. Pada Januari 2018, lebih dulu tampil Liam Gallagher di Ecovention Ancol dan The xx di JIExpo Kemayoran. Sedangkan pada akhir pekan minggu ini, akan tampil Anne Marie dan CL di LAFF Festival (10 Februari). Hal ini membuktikan industri pertunjukan musik tahun ini cukup dinamis dan menjangkau segmen yang luas.(ASA)