Via Vallen Idolakan Sheila on 7 Sejak SD

Jakarta: Berkecimpung di industri musik dangdut tak membuat sosok Via Vallen hanya menggemari musik dangdut. Penyanyi asal Surabaya ini mengaku Sheila on 7 menjadi salah satu band favoritnya sejak SD.



"Sheila on 7, nge-fan banget dari SD," kata Via kepada awak media saat ditanya soal band favoritnya, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Maret 2018.

Via tak menampik jika Sheila on 7 menjadi salah satu idolanya kala itu. Sebab, ia merupakan bagian dari generasi yang tumbuh beriringan dengan popularitas Sheila on 7.Via Vallen merupakan nama panggung dari Maulidia Octavia. Dia mulai aktif bernyanyi di panggung sejak usia 15 tahun. Popularitas Via terbilang tinggi, dia bahkan telah memiliki komunitas penggemar yang diresmikan sejak 24 September 2010. Selain itu, Via juga menyandang julukan Ratu Koplo sebagai apresiasi terhadap dirinya yang kerap membawakan musik pop-koplo.Dalam catatan diskografinya, penyanyi berusia 26 tahun tersebut telah menelurkan empat album yakni The Names (2016), Best Via Vallen (2016), Best Cover Collection (2017) dan Sayang (2017).(ASA)