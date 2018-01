Kendrick Lamar, U2 dan Elton John akan Tampil di Grammy Awards 2018

New York: Penyanyi Kendrick Lamar, U2, Sam Smith dan Elton John akan menjadi penampil pada malam penganugerahan Grammy Awards 2018 yang akan berlangsung di New York pada 28 Januari mendatang.



Dikabarkan, John akan berduet dengan Miley Cyrus membawakan salah satu hits singel klasik miliknya.

Sebelumnya, beberapa nama artis telah dikonfirmasi akan tampil sebagai lineup acara, antara lain Cardi B, Bruno Mars, Lady Gaga, Kesha, SZA, Pink, Childish Gambino dan Little Big Town. Sementara itu, Logic, Alessia Cara dan Khalid akan berduet menyanyikan track 1-800-273-8255 yang masuk dalam daftar nominasi Grammy. Hits Despacito juga akan meramaikan panggung, dibawakan Luis Fonsi dan Daddy Yankee.Sebagai penanda berpindahnya gelaran Grammy ke New York, acara penganugerahan juga diselenggarakan sebagai tribute untuk legenda musik Broadway, Andrew Lloyd Webber dan Leonard Bernstein berkolaborasi dengan Patti LuPone dan Ben Platt.Tahun ini, Lamar memperoleh tujuh trofi Grammy, termasuk di antaranya album Damn yang masuk kategori Album of the Year dan Humble sebagai Record of the Year. Sedangkan U2 dan Sam Smith merilis album mereka pada musim gugur lalu setelah batas waktu pengumpulan materi untuk masuk ke meja juri Grammy 2018.Elton John juga dijadwalkan akan menerima penghargaan Grammy, 2018 President's Merit Award.Pada tahun ini, ajang penghargaan paling bergengsi insan musik itu akan dipandu oleh James Corden.(ASA)