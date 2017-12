Yovie and Nuno Mulai Siapkan Album Baru

Jakarta: Musisi Yovie Widianto mengatakan bahwa band besutannya Yovie and Nuno akan membuat singel baru tahun depan.



"Sekarang baru mau masuk album baru tapi kita mau buat singel terbaru dulu di tahun depan waktu terdekat karena kita sudah tiga tahun tidak buat album," ujar Yovie saat ditemui di Wisma Antara, Jakarta.

Terbilang cukup lama tidak menelurkan album, Yovie mengatakan hal tersebut dikarenakan padatnya jadwal Yovie and Nuno."Di samping, saya punya Kahitna, ada juga Yovie and his Friends saya buat konser bersama Raisa, Marcel, Rio Febrian dan sebagai-bagainya," kata Yovie.Selain menjadi seorang produser musik, Yovie saat ini juga tengah sibuk dengan program budaya di salah satu stasiun televisi swasta."Rasanya memang dunia seni di Indonesia ini sesuatu yang harus kita banggakan dalam artian harus kita eksplor lagi lebih jauh karena banyak kekayaan yang jauh di atas Korea tapi kita belum sampai mengindustrialisasikannya," pungkasnya.(ELG)