Rita Ora Sempat Frustrasi Usai Putus Kontrak dengan Label Milik Jay-Z

Jakarta: Penyanyi Rita Ora mengaku harus berjuang keras mengorbitkan album terbarunya setelah putus kontrak dari label Roc Nation milik Jay-Z. Bintang asal Inggris itu melakukan putus kontrak dengan Roc Nation setelah menelurkan debut albumnya Ora di tahun 2012.



Sebagai gantinya, Rita Ora beralih ke dunia akting dan mendapat peran dalam franchise film Fifty Shades of Grey serta hadir dalam beberapa program TV favorit di Inggris dan Amerika, seperti The Voice UK, dan America's Next Top Model menggantikan Tyra Banks sebagai pembawa acara.

Selain berakting, Rita juga mengisi soundtrack Fifty Shades of Grey lewat singel For You yang dinyanyikan bersama Liam Payne. Keduanya juga akan berduet dalam sebuah album yang berisi musik dansa dan lagu bertemakan cinta."Saya memiliki sedikit masalah, secara terbuka, dengan memadamkan musik yang membuat saya benar-benar agak hancur, dan saya terjatuh, dan saya begitu marah, lalu frustasi, kemudian saya merasa sangat senang semua itu terjadi," ungkap Rita kepada Billboard.Album terbarunya nanti merupakan hasil campur aduk emosi Rita. Ia berharap lewat album barunya nanti dapat menjadi pelarian terbaik bagi penggemarnya untuk menikmati musik.Dalam albumnya, singel Your Song merupakan lagu perkenalan untuk warna baru musiknya yang melibatkan elemen musik elektronik dansa (EDM)."Saya tidak ingin mendengar lagu sedih lagi, saya tidak ingin berada di masa lalu, saya hanya ingin mendengarkan lagu-lagu tentang cinta, ayo teruskan perjalanan ini.""Saya menyukai musik EDM, dan saya pikir Anda bisa melihatnya dalam warna musik saya, sangat alami," jelas Rita.Rita Ora dikabarkan akan menelurkan album terbaru. Namun, hingga kini belum diketahui pasti judul dan waktu perilisan album terbarunya.(ELG)