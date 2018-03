Coki "Kelompok Penerbang Roket" jadi Tamu Spesial Konser Mini Elephant Kind

Jakarta: Mantan bassist Elephant Kind, John Paul Patton alias Coki kembali berkolaborasi bersama Elephant Kind pada konser mini di Shoemakers Shoes Studio, Cikin, Jakarta pada Rabu malam, 28 Maret 2018.



Dalam konser perkenalan album baru Bam Mastro dan proyek musik bernama SoftAnimal yang digagas drummer Elephant Kind, Bayu Adisapoetra, Coki turut hadir sebagai bintang tamu.

"I think we gonna have special guest," kata Mastro.Coki kemudian bergabung dengan Elephant Kind membawakan With Grace dan Montage. Ini merupakan kali pertama Coki kembali bermain bass untuk Elephant Kind, setidaknya dalam dua tahun terakhir.Usai tampil berkolaborasi dalam dua lagu, kemudian Coki kembali turun panggung. Elephant Kind melanjutkan aksinya dan membawakan lagu terakhir bertajuk Wake Up.Total ada enam lagu yang dibawakan Elephant Kind dalam aksinya kali ini yaitu, Beat The Ordinary, True Love, Oh Well, With Grace, Montage, dan Wake Up.Aksi panggung Elephant Kind berakhir tepat pukul 23.00 WIB. Sebelumnya, sempat terjadi insiden gangguan tata suara saat Bam Mastro tampil membawakan materi-materi solonya. Namun gangguan serupa tidak terjadi dalam penampilan Elephant Kind yang digelar setelah aksi solo Bam.Coki keluar dari Elephant Kind pada akhir tahun 2015 dengan alasan ingin fokus pada grup rock Kelompok Penerbang Roket.(ASA)