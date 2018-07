Lagu Terbaru Via Vallen Tembus Rekor Lagu-lagu Asian Games 2018

Jakarta: Lagu Meraih Bintang dari Via Vallen menembus rekor baru untuk lagu-lagu resmi dari perhelatan akbar Asian Games 2018. Dalam tiga hari sejak dirilis pada 1 Juli lalu, video musiknya di YouTube telah ditonton lebih dari 4,3 juta kali.



Jumlah tersebut melampaui video musik Unbeatable dari JFlow dan Dira Sugandi yang telah dirilis lebih dulu di YouTube pada 19 Mei. Hingga kini, Unbeatable telah ditonton hingga 4,2 juta kali (4.244.344).

Selain Meraih Bintang dan Unbeatable, Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) juga telah merilis tiga lagu resmi lain. Ada Bright As the Sun dari Energy18 (18 vokalis), Janger Persahabatan dari NEV+ serta Ariel dan Dea, serta (Non Political) Asian Dance dari Slank dan Dipha Barus.Bright As the Sun, yang awalnya menjadi lagu tema tetapi batal, adalah lagu pertama yang dirilis pada November 2017. Video musiknya telah ditonton hingga satu juta kali.Janger Persahabatan dirilis dua bulan lalu dan video musiknya telah ditonton 1,9 juta kali. Lalu (Non Political) Asian Dance dirilis dua pekan lalu dan video musiknya telah ditonton 1,8 juta kali.Meraih Bintang diciptakan oleh Parlin Siburian alias Pay dan Rastamanis. Liriknya ditulis oleh Rustam. Lagu ini dirilis di bawah label Ascada Musik dan akan dirilis ulang dalam album kompilasi Asian Games 2018 bersama 12 lagu lain.(ELG)