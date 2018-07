Perayaan HUT ke-18 Trax FM Bertabur Musisi Beken

Jakarta: Radio 101.4 Trax FM Jakarta kembali menyelenggarakan event musik Traxkustik Ichi Ocha pada 22 Juli 2018. Event ini sekaligus menjadi puncak acara perayaan 18 tahun Trax FM.



Traxkustik kali ini akan dimeriahkan kehadiran sederet musisi papan atas, antara lain Eden, Maliq D'essentials, Classmate Journal, Stars and Rabbit, Hivi, Fourtwnty, dan GAC.



Bagi Anak Trax yang datang ke acara yang berlangsung di Grand Lawn Bintaro Exchange Mall ini, bisa langsung bertemu dengan seluruh Trax Troopers sambil seru-seruan di booth sponsor yang menyediakan games berhadiah menarik.



Selain itu, Anak Trax juga berkesempatan mendapat banyak hadiah menarik, serta merchandise dari radio yang juga mengudara di Semarang dan Palembang tersebut.



Yuk, jadi saksi bagaimana kemeriahan Traxkustik Ichi Ocha pada 22 Juli mendatang mulai pukul 15.00-22.00 WIB. Jangan lupa juga follow Twitter dan Instagram @TraxFMJKT untuk update terbaru.



Seperti diketahui, Traxkustik merupakan program on air mingguan di 101.4 Trax FM Jakarta, serta relay ke 90.2 Trax FM Semarang, dan 95.1 Trax FM Palembang.

Traxkustik mengudara setiap Selasa, pukul 19.00-20.00 WIB, pada program Kompak Bareng yang dipandu Randhika Jamil dan Gita Bhebhita. Program ini juga selalu menghadirkan musisi yang disukai Anak Trax untuk diwawancarai dan tampil membawakan lagu mereka secara live on air.

(ROS)