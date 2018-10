Transformasi Baru, Delta FM Makin Enak

Jakarta: Sebagai salah satu radio terbesar di Indonesia, Delta FM melakukan transformasi. Pada awal Oktober 2018, radio musik yang menyasar kelompok dewasa muda itu mengumumkan tampilan baru, "Makin Enak."



Brand Manager Delta FM Evan Perdana mengatakan, transformasi baru ini membuat Delta FM semakin enak dilihat dan didengarkan. Menurutnya, perubahan itu disesuaikan target pendengar.



"Perubahan visual Delta FM mengikuti demografi dan psikografi target kami yang baru yaitu dewasa muda yang dinamis, 25 - 34 tahun," kata Evan, dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Oktober 2018.



Evan menyebutkan, Delta FM juga merilis kembali website dan aplikasi streaming. Tampilan website Delta FM kini terlihat semakin fresh.



Mengusung konsep user generated content, Delta FM mengajak pendengar berkontribusi dalam mengisi konten di website Delta FM. Dengan begitu hubungan dengan user diyakini semakin dekat. "Melibatkan user yang tidak hanya selaku reader, melainkan juga sebagai content creator," ujarnya.



Evan menyampaikan bahwa Delta FM juga meluncurkan satu platform 'one stop services.' Aplikasi streaming terbaru memungkinkan penggunanya bisa mendengarkan siaran sambil mengakses berita, belanja online, merencanakan perjalanan, dan sebagainya.



"Jadi, Sobat Delta bisa melakukan beragam aktivitas hanya dalam satu genggaman aplikasi saja," kata Evan.



Selain tampilan, Delta FM juga hadir dengan program yang makin seru setiap harinya. Wajah baru Nino Kayam, salah satu personil RAN, membawa kesegaran tersendiri dalam program pagi Delta FM bersama Asri Welas di Asri & Nino In The Morning.

(ROS)