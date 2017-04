Semangat Punk Rock Mary Ann

Metrotvnews.com, Jakarta: Tepuk tangan puluhan orang membuat suasana kian riuh. Saat pembawa acara memanggil Mary Ann. Tak lama berselang, beberapa orang sudah berkerumun di depan mic. Ada yang penasaran, ada pula bersiap menikmati musik dengan ciri khas gig's. Ya, moshing dan moshsplit menjadi faktor penghangat suasana di tengah guyuran hujan cuaca Jakarta.



'Sepeda Mini', menjadi lagu pertama yang mengantarkan memori tahun 2000-an. Diawali raungan gitar berdistorsi sedang, berpadu drum ketukan 1/16 dibungkus apik lewat bait sederhana.

'Loncatan semangat' khas punk rock juga berkali-kali tersaji di area studi gig's, yang menampung puluhan orang ini.Di balik semangat musik punk rock, ternyata Mary Ann memiliki sedikit kerisauan. "Punk rock selalu bertransisi, tapi semua akan kembali walau tidak seperti dulu lagi," kata Pierre Abdullah gitaris Mary Ann memulai pembicaraan dengandi Xabi studio, Karang Tengah, Jakarta Selatan, belum lama ini.Bagi Mary Ann, punk rock adalah akar dari genre rock yang disuarakan lebih liar, atau tidak biasa hingga menjadi pesan yang membekas. "Seperti jiwa yang menghantam suatu bentuk dari ketabuan" ucap pria berambut gondrong ini.Dalam perjalanannya, Mary Ann kerap mendapatkan sedikit rintangan. Bongkar pasang personel juga dialami band yang didirikan akhir tahun 1997 ini.Band ini memulai debutnya dengan para punggawa awal: Joe Weirdoz Squad (Vocals), Ferdi (Guitars), Ivan ‘Lazy Troops’ (Bass) dan Pierre (drum).Dalam setiap jam sessionnya, Mary Ann dominan meng-cover lagu lawas terinspirasi oleh American punk rock Covers Band: “Me First And The Gimme Gimmes”.Mary Ann sempat vakum pada akhir tahun 1998. Namun, Pertengahan 1999, Pierre mencoba mengaktifkan kembali Mary Ann dengan merekrut: Reynold ‘Om Gondronk’ (Vocals), TYO ‘Pup Di Tol' (Right Guitars), Alm. Chakil ‘Frog Leg Soup’ (Bass) dan Ari 'Konflik' Dan Pierre sendiri akhirnya berpindah posisi menjadi Left Guitars."Pertengahan 2004 debut full album perdana pun di-release dengan title: “Hit The Road”. Di bawah naungan label Simpleton Melodies Records," ujarnya.Pada album perdana ini, muncul dua personel baru yaitu: Muchsin pada vocals dan merangkap right guitars dan sodick yang menggantikan Bassist sebelumnya.Personel saat ini diisi oleh John 'Tomorrow Never End' pada vocal/guitar, Pierre tetap pada guitar dan Bayank 'Voice Alone' pada Drum.Beberapa album kompilasi telah diikuti Mary Ann, yaitu: No fans but Friends tahun 2005 (Red Star Recs), Simple Tone from Simpleton tahun 2007 dengan (Simpleton Melodies Recs), Starsucks tahun 2008 (AwkWard Overtune Recs).Kemudian Does This Looks Like a Punk tahun 2009 (Eazy Recs), rawk against bambang tahun 2012 (Silversdenim), dan masih cukup banyak album kompilasi lain yang Mary Ann yang ikut terlibat di dalamnya.Cita-cita Mary Ann ternyata sederhana, yaitu cukup Dikenal dalam karya. "Terima kasih teman setia atas segala dukungan hingga kini kita masih dalam kebersamaan memasuki dua dekade-nya," ucapnya.Mary Ann bersama komunitas punk sub-genre di Puncak/Bogor(Hi-land) dan koloni dari luar daerah berencana membuat mini showcase tour. Tour tersebut akan digelar dalam waktu dekat.Tour akan digelar di tiga kota bersama band-band perwakilan dari beberapa kota. Yaitu: Puke?, Harakiri' dan BPW mewakili Bandung. Sementara, No slide, Unisex dan Matanakal mewakili Jakarta. The Luxitania, Viva Dare dan The Killas mewakili Bogor.Ketiga kota ini salah satunya dianggap memiliki riwayat kental terhadap akar musik punk rock Tanah Air."Tujuannya lebih mempererat tali silaturahmi dan menguatkan pergerakan di antar-kota. Sehingga paling tidak pergerakan punk rock lokal di nilai masih ada," beber Iyeng.(FIT)