Gitar George Harrison di Panggung Terakhir The Beatles Kembali Dilelang

Liverpool: Empat tahun setelah gitar Rickenbacker 425 milik George Harrison, gitaris The Beatles berhasil terjual dalam sebuah pelelangan, satu koleksi gitar kembali dilelang.



Koleksi gitar yang dipakai George Harrison mengiringi aksi panggung terakhir The Beatles di Cavern Club pada 3 Agustus 1963 akan dilelang. Gitar Maton Mastersound MS-500 buatan Australia itu dilelang dengan rentan harga 300.000-400.000 Poundsterling atau sekitar Rp5-7 miliar.

Gitar tersebut rencananya dilelang dalam acara lelang di Gardiner Houlgate, Corsham, Wiltshire pada 12 September 2018.Luke Hobbs, pemilik acara lelang mengatakan gitar tersebut sangat spesial. "Memiliki kaitan erat dengan masa-masa awal Beatlemania. Kami berharap orang-orang tepat dari berbagai negara tertarik," kata Luke kepada BBC.Sebelumnya, gitar tersebut dibeli Roy Barber, gitaris Dave Berry and The Cruisers. Barber kemudian meninggal dunia pada 2000. Gitar tersebut disimpan selama beberapa dekade hingga kembali dilelang dalam museum The Beatles Story di Liverpool. Gitar itu kemudian dilelang di New York pada 2015 dengan harga USD485.000 atau sekitar Rp7 miliar.Selain gitar, beberapa kacamata Harrison juga ikut dilelang, terutama beberapa koleksi Ray-Ban rilisan 1970-an hingga 1980-an. Koleksi kacamata diprediksi dengan harga jual di atas 3.000 Poundsterling atau sekitar Rp56 juta.Bulan lalu, Sir Paul McCartney mengadakan konser rahasia di panggung replika Cavern Club yang telah dirobohkan pada 1970-an.The Beatles tampil di panggung Cavern Club sebanyak 292 kali sejak 1961 hingga 1963.(ELG)