Jelang Konser di Indonesia, Celine Dion Rilis Abum Kompilasi

Jakarta: Celine Dion merilis album kompilasi dengan tajuk The Best So Far 2018 Asia Tour Collection. Dari keterangan pers yang diterima Medcom.id, Jumat, 25 Mei 2018, album ini memuat 17 nomor lagu andalan diva asal kelahiran Kanada tersebut.



17 Nomor lagu tersebut di antaranya My Heart Will Go On, To Love You More, Immortality, Faling Into You, The Power of Love, It's All Coming Backt to Me Now, That's the Way It Is, Pour que tu m'aimes encore, The First Time Ever I Saw Your Face, Think Twice, Because You Loved Me, I Drove All Night, A New Day Has Come, Alone, Taking Chances, Loved Me Back to Life, dan All By Myself. Album ini kabarnya akan dirilis pada 30 Mei mendatang.

Celine Dion akan menggelar konser perdana di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada 7 Juli 2018. Dalam perhelatan tersebut, promotor AEG Presents dan PK Entertainment bersama Sound Rhythm memastikan tiket masih tersedia di beberapa kategori dan dapat dipantau melalui laman www.celinedionjkt.com.Pihak promotor juga memastikan, konser Celine Dion akan bernuansa orkestra dan memboyong total lebih dari 60 personel, 21 di antaranya merupakan bagian dari grup orkestra.Nantinya, akan dikerahkan 200 personel keamanan saat konser digelar.Belum diketahui pasti berapa lagu yang akan dibawakan oleh sang diva, sebab pihak promotor masih dalam tahap finalisasi untuk persiapan konser sang diva nanti.(ELG)