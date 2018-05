Sheila on 7 Dijadwalkan Tampil Dua Kali di JFK 2018

Jakarta: Konser musik dalam gelaran Jakarta Fair Kemayoran (JFK) selalu menyita perhatian masyarakat. Kini, sejumlah musisi ternama akan unjuk gigi di panggung utama JFK. Salah satunya, Sheila on 7.



Direktur Pemasaran PT JIExpo Ralph Scheunemann mengatakan, Sheila on 7 akan tampil dua kali, yakni pada 27 Mei, dan saat penutupan JFK 2018. Menurutnya, band asal Yogyakarta ini adalah yang sangat dinanti masyarakat, khususnya kaum hawa.

"Kita juga mengundang Sheila on 7 yang memang ditunggu-tunggu warga Jakarta khususnya para perempuan. Sekitar 15 tahun lalu, Sheila on 7 ditonton sebanyak 80 persen oleh para perempuan," tukas Ralph dalam keterangan tertulisnya.Sebelumnya, band asal Jakarta, Float dipercaya menjadi pembuka ajang pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara di panggung utama. Sementara Color of Indies akan meramaikan hari pertama Jakarta Fair Kemayoran 2018 di panggung Gambir.Selain itu, JFK juga telah menyiapkan sederet nama musisi handal yang akan menghibur para pengunjung. Antara lain Godbless, Slank, Superman is Dead, Tony Q Rastafara, Tipe-X, Endank Soekamti, Sheila on 7, Maliq & D’essentials, RAN, Hivi, Ari Lasso, Ayu Tingting, dan masih banyak lagi.Tak hanya konser musik saja, Anda juga bisa menikmati aneka hiburan seru, seperti parade karnaval dan atraksi barongsai atau menguji nyali di wahana Rumah Hantu. Bila perut terasa lapar, Anda bisa memilih sajian kuliner di Pasar Malam yang menyuguhkan makanan khas Bali.Bagi Anda yang sedang berpuasa, juga akan disediakan takjil gratis setiap hari selama bulan Ramadan. Jika Anda ingin melaksanakan solat tarawih, telah disediakan musholla yang berlokasi di area Hall B3-C3.JFK tahun ini juga berbarengan dengan momen Piala Dunia 2018. Apabila Anda ingin nonton bareng pertandingan dan mengikuti acara lain bertema sepak bola, bisa langsung singgah ke area Dunia Pesta Bola di Gambir Expo.(ROS)