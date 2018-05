Kehlani Gelar Konser Perdana di Indonesia Akhir Bulan Ini

Jakarta: Kehlani Parrish dipastikan menggelar konser perdananya di Indonesia akhir bulan ini. Ajang bertajuk Kehlani Live In Jakarta itu akan digelar pada 26 Mei 2018 di Tennis Indoor Senayan.



Kehadiran Kehlani ke Indonesia terbilang istimewa karena ini kali pertama dia menggelar konser di Asia Tenggara. Penggemar Indonesia pun seperti menjadi magnet bagi penyanyi 23 tahun itu sehingga mau menyempatkan diri datang.

"Kehlani lagi hype banget, apalagi masuk nominasi Grammy Awards. Dan reaksi penggemar saat kami confirm sangat bagus. Kami dikontak agennya, mereka pilih main di Indonesia. Tur ini buat support albumnya," kata Davin Pribadi dari Harika Event selaku promotor dalam keterangan tertulisnya.Di Jakarta, Kehlani dijadwalkan tampil selama 90 menit. Tentunya membawakan materi dari album debutnya yang berjudul SweetSexySavage. Selain konser, pihak promotor menyiapkan temu dan sapa penggemar.Promotor menyiapkan 4.600 tiket yang terdiri dari berbagai kategori dan dua sesi yaitu harga prajual dan harga normal. Untuk harga prajual terdiri dari Rp400 ribu (Tribun A/B/C), Rp 550 ribu (Festival), dan Rp 750 ribu (VIP). Sedangkan harga normal terdiri dari Rp 600 ribu (Tribun A/B/C), Rp 750 ribu (Festival), dan Rp 1 juta (VIP). Tiket bisa dijual di id.Bookmyshow.com.Kehlani merupakan penyanyi asal Oakland, California yang memulai karier sejak 2009. Sebelum bersolo karier, dia sempat tergabung dalam grup Poplyfe yang berkompetisi di America's Got Talent.Pada 2016, dia pernah menjadi nomine Grammy Award untuk kategori Best Urban Contemporary Album. Kemudian pada 2018, dia kembali masuk nominasi Grammy Award di kategori Best R&B Performance lewat lagu Distraction.(ELG)