Tampil di Indonesia, Zedd Serukan "Masuk Pak Eko!"

"Ok Ok Ok. Masuk Pak Eko!" tulis Zedd di akun Twitter, Kamis, 20 September 2018.Cuitan dari akun Zedd yang kini diikuti sekitar 8 juta followers itu menarik perhatian warganet. Rupanya, cuitan ini dikeluarkan setelah Zedd masih mengeluarkan jargon seruan lama Om Telolet Om. Beberapa warganet turut memberikan masukan."Kamu masih mengingatnya. Gurauan baru di Indonesia Masuk Pak Eko!" tulis akun Adeng Ichwan.Sebelum Zedd, Marshmello lebih dulu mengikuti perkembangan jargon gurauan di Indonesia. Kedua DJ ini sebelumnya turut meramaikan jargon viral Om Telolet Om pada 2016.(ASA)