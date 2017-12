Padi Reborn Gelar Konser Besar di Kota Kelahiran

Jakarta: Setelah memutuskan reuni, Padi menambahkan kata 'Reborn' sebagai tanda kembali bersatunya mereka. Sejumlah konser sudah disiapkan Padi Reborn di tahun 2018.



Padi Reborn dijadwalkan akan menggelar konser besar perdana setelah beristirahat selama tujuh tahun. Konser bertajuk "Padi Reborn-Welcome Home Concert" akan digelar di Grand City Surabaya pada Sabtu, 3 Februari 2018 pukul 20.00 WIB.

Pihak penyelenggara Kayana Delapan dan Strategic Partner Berlian Entertainment menjelaskan alasan kota Surabaya menjadi tempat istimewa penyelenggaraaan konser."Padi lahir di Surabaya, dan konser besar eksklusif perdana untuk Padi Reborn pun harus tampil pertama kali di Surabaya. Ini akan menjadi konser istimewa bagi Padi Reborn yang akan menyapa Sobat Padi di Kota Kelahirannya pada tanggal 3 Februari 2018," kata Rama Moektio director dari Kayana Delapan dalam keterangan tertulisnya.Padi Reborn masih tetap pada formasi yang sama yaitu, Piyu (Gitar), Fadly (Vokal utama), Ari (Gitar), Rindra (Bass) dan Yoyo (Drum). Sebelum menggelar konser di Surabaya nanti, Padi Reborn akan menyapa Sobat Padi yang ada di Jakarta terlebih dahulu. Intimate Show Padi Reborn di Jakarta akan di selenggarakan di program acara "Wednesday is Lovely Day di The Pallas Fairground Building, SCBD Jakarta, pada hari Rabu 31 Januari 2018 pukul 20.00 wib.Sebelum tampil di konser ini, Padi memang sudah beberapa kali tampil dengan format reuni. Namun, Dino Hamid dari Berlian Entertainment menjanjikan hal berbeda dalam konser di Surabaya nanti."Yang membedakan Exclusive Concert yang kita selenggarakan nanti sudah pasti kemasannya berbeda dari penampilan Padi Reborn sebelumnya, untuk membedakan kemasan penampilan Padi Reborn ini dapat dilihat dari logo Padi Reborn Exclusive Concert di mana presentasi logo yang kita tampilkan untuk ‘Welcome Home Concert’ dengan logo Padi berwarna ‘gold’, warna gold pada tulisan logo Padi ini mempunyai makna khusus dan istimewa agar para Sobat Padi bisa membedakan penampilan Padi Reborn di Surabaya nanti," jelas Dino.Tiket konser "Padi Reborn-Welcome Home Concert" bisa didapat di acara special pre-event concert di The Pallas Fairground Building, SCBD Jakarta dengan harga Rp250.000.(ELG)