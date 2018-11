Yovie Widianto Vakum dari Yovie & Nuno

Jakarta: Yovie & Nuno mendapat kejutan spesial pada malam Inspirasi Cinta Yovie and His Friends. Pada malam spesial tersebut, Yovie menghadirkan mantan vokalis Yovie & Nuno, Dudi Oris. Dudi ikut bersama Yovie & Nuno sejak pertama kali melakukan debut pada 2004.



"Malam ini ada sahabat lama Yovie & Nuno, Dudi Oris. Dudi memilih solo tapi keluarga tetap di Yovie & Nuno. Suaranya sangat khas," kata Yovie di c

"Kita membawakan lagu bersejarah dengan 27 platinum award. Lagu ini tentang kesendirian meski di kejauhan. Judulnya Menjaga Hati," sambungnya diikuti lagu Menjaga Hati yang dilantunkan.Dudi lepas dari Yovie & Nuno pada 2012. Ia kemudian merilis album Krisna New Spectrum, hasil kerja sama dengan mantan personel Ada Band, Krishna Balagita."Ada satu pesan dari beliau kepada saya. Dud, pokonya dalam bermusik bukan sampai berlari," papar Dudi usai membawakan Menjaga Hati bersama Yovie & Nuno."Jadi meski di manapun, baik aja sama semua orang, selalu jujur dalam berkarya dan nikmati prosesnya," lanjutnya.Kejutan lain rupanya diberikan Yovie. Ia membuat pengumuman akan segera vakum mengasuh Yovie & Nuno."Malam ini saya buat pengumuman penting dengan Yovie & Nuno. Saya sudah 17 tahun dengan Yovie & Nuno dan sudah berumur untuk jalan ke daerah jauh. Yovie & Nuno, perjalanan luar biasa dan meraih penghargaan luar biasa. Penjualan juga luar biasa 8 platinum," kata Yovie."Tahun ini adalah tahun terkahir saya untuk Yovie & Nuno. Saya akan menjadi produser dan akan ada pemain piano yang lebih muda dan ganteng," jelasnya.Yovie & Nuno dibentuk pada 2001, grup ini telah melahirkan lima album dan pernah menerima AMI Awards.(ASA)