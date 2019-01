Restu Jokowi untuk Karier Internasional Agnez Mo

Jakarta: Agnez Mo mendatangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agnez memanfaatkan pertemuan untuk meminta restu Jokowi terhadap karier musiknya di kancah internasional.



Beberapa hari lalu, nama Agnez Mo masuk daftar nominasi kategori Social Star Award di ajang iHeartRadio Music Awards yang termasuk panggung musik prestisius di Amerika Serikat. Jelang perhelatan panggung yang akan diadakan pada 14 Maret nanti, Agnez Mo meminta dukungan Jokowi.

"Saya juga minta support dari Bapak (Presiden Jokowi) juga, karena biar bagaimana juga, saya kan di sana jadi duta bangsa," ujar Agnez di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat pagi, 11 Januari 2019.Dalam pertemuan itu, Agnez Mo juga berbagi cerita tentang kiprahnya di panggung hiburan. Penyanyi yang sempat didapuk sebagai model sampul majalah Vogue Amerika Serikat edisi Maret 2018 ini menyempatkan diri melakukan vlogging bersama Joko Widodo."Ada dong (dukungan dari Jokowi), tadi saya vlogging soalnya. Tadi sekalian saya vlogging dan nanti bakal di di-share di social media saya," jelas Agnez.Mantan bintang cilik itu juga menceritakan bagaimana dia menjalin relasi dan banyak belajar dari publik figur di Negeri Paman Sam. Perbincangan itu murni tentang budaya dan karier keartisan Agnez tanpa unsur politik."Kebetulan di dunia entertaiment banyak sekali orang-orang yang di Amerika saya bisa belajar dari mereka yang jauh lebih bagus dari saya, yang jauh lebih mahir," ujar penyanyi berusia 32 tahun itu.Kabar itu dibenarkan Kepala Star Kepresidenan, Moeldoko. Dia menuturkan, Joko Widodo tengan mempersiapkan ide besar untuk talenta berbakat di berbagai bidang."Apakah itu seni, olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Kita punya database seperti itu. Jangan sampai anak-anak hebat kita malah keluar, malah diambil oleh orang luar," jelas Moeldoko.Sudah lama Agnez Mo ingin bertemu dengan Joko Widodo. Namun, hal itu baru terealisasikan sekarang. Dia bertemu Joko Widodo untuk mengetahui apa opini mantan Wali Kota Solo itu tentang arti menyuarakan mimpi."Pengin tahu, menurut bapak (Presiden Jokowi), menyuarakan mimpi itu buat anak-anak muda itu boleh enggak, apakah itu sebuah arogansi atau justru diperlukan," kata Agnez.iHeartRadio Music Awards adalah ajang penghargaan bagi insan musisi yang karyanya diputar dalam radio iHeartMedia dan iHeart Radio yang tersebar di beberapa negara. Gelaran ini telah dimulai sejak 2014. Dalam beberapa kategori pemenang dipilih berdasarkan dukungan via media sosial dan situs terkait iHeart.com. Sisanya, dipilih berdasarkan per data kinerja kumulatif saat karya dari para musisi diputar di radio iHeartMedia dan iHeart Radio yang tersebar di beberapa negara.Sebelumnya pada Oktober tahun lalu, Agnez Mo dipilih sebagai iHeartRadio On The Verge Artist. Penghargaan kategori ini diberikan kepada musisi pendatang baru dengan banyak prestasi.Dalam karier bermusik, Agnez Mo disebut telah meraih 170 penghargaan. Pada April tahun lalu, Agnez Mo menandatangi kontrak dengan label rekaman 300 Entertainment yang berbasis di New York.iHeartRadio Music Awards 2019 akan digelar pada 14 Maret di Microsoft Theater, Los Angeles. Acara ini disiarkan langsung stasiun televisi Fox.(ELG)