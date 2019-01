Agensi BTS Kenalkan Boyband Baru, TXT

Jakarta: BigHit Entertainment resmi mengumumkan boyband baru asuhannya, TXT. Agensi BigHit memperkenalkan laman resmi TXT sekaligus personel pertama TXT yaitu Yeonjun.



Mengutip Soompi, TXT berarti Tomorrow X Together, yaitu perbedaan di tengah kebersamaan untuk meraih mimpi.

Yeonjun adalah remaja berusia 19 tahun. Dia akan menjadi hyung atau personel tertua di grup. Koreografi Yeonjun pun dianggap mengagumkan.BigHit juga merilis cuplikan "Introduction Film - What do you do?" memperkenalan Yeonjun. Cuplikan ini dirilis 10 Januari 2019 dan dikemas dalam satu menit 26 detik.Pantauan terakhir Medcom.id, Jumat siang, 11 Januari 2019, cuplikan ini menempati posisi 10 dalam trending YouTube dan telah disaksikan 6,1 juta penonton.Tahun lalu, BigHit mengumumkan akan memperkenalkan boyband baru pada awal tahun 2019. Rencananya, grup baru besutan BigHit beranggotakan lima personel dengan usia minimum 17 tahun.TXT akan menjadi grup boyband kedua asuhan BigHit setelah BTS. Kabarnya, TXT akan ditampilkan dalam konsep berbeda dari BTS.(ELG)