Andra and The Backbone Lepas Singel Baru Berjudul Deja Vu

Jakarta: Grup rock Andra and The Backbone merilis singel baru berjudul Deja Vu. Masih berpegang pada ciri khas terdahulu, melalui Deja Vu, Andra and The Backbone masih berbicara seputar cinta.



Deja Vu sebenarnya stok lagu lama, telah diproduksi sejak 2013, namun mereka benar-benar menunggu waktu yang tepat untuk merilis lagu itu.

“Jadi ini bukan lagu yang benar-benar dibikin baru. Kerangka lagunya sudah saya bikin yang kemudian dilengkapi oleh beberapa ide dari Deddy dan Stevi saat proses rekaman. Khususnya dari sisi audio,” ujar Andra seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id , Sabtu, 17 Februari 2017.Meski Deja Vu merupakan lagu cinta yang juga bicara patah hati, Andra and The Backbone tidak mengemas musik singel ini terdengar melankolis. Mereka justru membubuhkan elemen distorsi yang kental. Nama Deja Vu sendiri dipilih karena dalam lagu ini, Andra and the Backbone bicara soal fase jatuh cinta - patah hati - jatuh cinta. Pengulangan fase itu yang lantas menimbulkan "deja vu" bagi mereka yang mengalaminya.Proses rekaman Deja Vu melibatkan beberapa musisi lain, di antaranya Achi Hardjakusumah (violin), Risye Andriani (violin), Deddy Jumwadi (celo) dan Farisha Astari (viola). Nama-nama ini berperan dalam bagian orkestra pada lagu.Deja Vu sendiri dapat disimak melalui berbagai layanan streaming musik digital. Andra sendiri belum berencana merilis album baru, melainkan memilih merilis singel secara bertahap sebagai strategi untuk menjaga eksistensi grup secara berkala.“Sayang banget kayaknya kalau dibikin album. Soalnya, sekarang ini orang-orang kayaknya cuma fokus sama satu sampai dua lagu, sementara delapan lagu lainnya cenderung enggak dianggap. Kasian banget, kan? Jadi, sampai orang sudah hafal sama lagu yang kami rilis, baru kami akan keluarkan lagi singel baru,” ujar Andra.(ASA)