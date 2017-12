Tampil Lebih Awal, Rich Chigga Riuhkan Panggung DWP 2017

Jakarta: Rich Chigga tampil 20 menit lebih awal dari yang dijadwalkan. Perubahan waktu ini terjadi lewat transisi duet Keith Ape dan Rich Chigga dalam singel Gospel seolah memberi kejutan bagi para penonton. Stage Live Etc sontak penuh sesak penonton berdatangan.



Di awal penampilannya, Rich Chigga membawakan singel lagu yang belum pernah dibawakan sebelumnya. Back At It menjadi singel selanjutnya mengguncang panggung Live Etc.

Keith Ape tampil lebih dulu dengan membawakan beberapa singel lagu, di antaranya Achoo dan Going Down to Underwater. Memasuki singel Gospel, Rich Chigga naik ke atas panggung, keduanya berkolaborasi."Indonesia I miss you so much (...) Did you say, f*ck me Rich Chigga?" sapa pemilik nama lengkap Brian Imanuel itu kepada penonton, saat mendominasi panggung, Sabtu (16/12/2017).Disambut riuh dan lampu sorot, Chigga lalu membawakan singel Chaos dan Crisis, dilanjutkan dengan Bankroll.Animo penonton semakin memanas ketika Rich Chigga meminta penonton menyalakan flash sebelum singel andalannya dimainkan."Everybody take the phone and turn on the flash. Follow me," ungkap Chigga."You better watch me because this song is really beautiful."Rich Chigga di DWP 2017 (Foto: medcom/cecylia)Chigga lalu bersahut-sahutan dengan penonton."Rich?""Chigga!""Rich?""Chigga!"Glow Like That sontak dimainkan. Penonton bersorak dan mengangkat gawai mengabadikan aksi Rich Chigga. Sebagian lain berjoget mengikuti irama."You guys tired?" ungkap Chigga usai mengguncang panggung.Chigga lalu membawakan Who That Be lalu ditutup dengan Dat Stick. Chigga menyelesaikan tugasnya menghibur penonton."Thank you guys, I love Indonesia!"(ELG)