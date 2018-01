Penyebab Justin Timberlake dan Pharrell Williams Baru Berkolaborasi Lagi Setelah 16 Tahun

Jakarta: Pada 2 Februari 2018 Justin Timberlake segera merilis album terbarunya Man of the Woods. Produksi album ini melibatkan perusahaan label rekaman Amerika, The Neptunes produksi duo Pharrell Williams dan Chad Hugo. Ini menjadi kolaborasi pertama Justin dan Pharrell setelah sempat bekerjasama dalam album debut Justin, Justified di tahun 2002.



Jeda kolaborasi selama 16 tahun itu bukan tanpa sebab. Justin mengungkapkan, gap itu terjadi lantaran grup Clipse yang sempat berafiliasi dengan label The Neptunes berseteru dengan Jive Records, pihak label yang menaungi artis hip hop di tahun 1980-an, salah satunya Justin Timberlake.

"Semua orang ingat Clipse. Mereka masuk ke Jive Records, tempat label rekamanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan perjanjian mereka, tapi yang aku ingat Pharrell bersikeras menentang perjanjian itu. Dalam pemahamanku, konflik mereka menyulitkan Pharrell untuk bisa bekerjasama dengan para artis Jive Records," papar Justin dilansir dari laman Pitchfork.Di awal tahun 2000-an, Clipse yang beranggotakan Pusha T dan Malice masuk berafiliasi dengan Star Trak Entertainment milik label rekaman The Neptunes, sebuah imprint dari Arista. Namun, pihak label mengalami restrukturisasi pada 2004 lalu meninggalkan Clipse di Jive Records, terpisah dari Star Trak dan menjadi bagian dari labek Interscope.Clipse yang para anggotanya teman baik Pharrell menuntut Jive keluar dari kontrak mereka dan bergabung dengan Star Trak di Interscope. Namun tuntutan itu akhirnya diselesaikan dengan Jive setuju mendistribusikan Re-Up Gang milik label Clipse. Kesepakatan buruk itu hanya mampu bertahan hingga 2007, ketika Clipse akhirnya meninggalkan Jive dan bergabung dengan Columbia Records.Justin dan Pharell merasa terjepit di tengah perseteruan pihak label rekaman. Ditambah lagi, Justin pernah mengalami masalah hukum yang berkaitan dengan label dan manajemen ketika masih tergabung dalam *NSYNC.Tahun 2005 Pharrell sempat menyuarakan ingin bekerjasama dalam album Justin. "Aku dan Justin adalah teman baik. Aku ingin berkontribusi dalam albumnya (FutureSex/LoveSounds) namun terjadi isu politik dalam label rekaman Justin," terang Pharrell.Kendati keinginan tersebut tidak terwujud saat itu, Pharrell tetap menganggap Justin sebagai sahabat karib. Kini mereka sudah bisa bekerjasama lagi. Yang terbaru, Pharell hadir dalam video klip anyar milik Justin yang berjudul Supplies. Dia juga bertindak sebagai produser lagu itu.(ELG)