Efek Rumah Kaca Persembahkan Lagu Sebelah Mata untuk Novel Baswedan

Depok: Grup musik Efek Rumah Kaca (ERK) sukses menggelar Depok Bisa Dikonserkan yang bertempat di Felfest Faculty Club UI pada Kamis malam, 1 Maret 2018.



Acara tersebut diiringi rintihan hujan yang semakin deras menuju acara puncak. Namun, tingginya antusiasme penonton untuk menyaksikan ERK membuat mereka bertahan.

ERK memulai acara dengan membawakan lagu Merah, Biru dan Jingga. Hujan yang semakin deras membuat ERK beristirahat sejenak. ERK kembali dengan membawakan lagu Hijau, Putih dan Kuning.Efek Rumah Kaca tampil apa adanya tanpa memberikan energi berlebihan, seperti pada konser-konser sebelumnya. Di beberapa lagu, seperti Hujan Jangan Marah, Mosi Tidak Percaya, Insomnia, Di Udara dan Cinta Melulu terdengar katam bagi penonton hingga mereka ikut bernyanyi dan bersorak."Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung kami untuk bisa tampil di SXSW," ucap Cholil menjelang akhir acara.Depok Bisa Dikonserkan ditutup dengan manis lewat lagu andalan Efek Rumah Kaca, Desember, dan satu lagu yang dipersembahkan untuk Novel Baswedan, Sebelah Mata."Lagu ini didedikasikan untuk Novel Baswedan," terang Cholil.Total ada 24 lagu yang dibawakan oleh Efek Rumah Kaca pada malam konser.Pada malam konser Depok Bisa Dikonserkan, Efek Rumah Kaca menggunakan formasi sembilan orang dengan rincian tiga personel utama Cholil, Akbar dan Poppie Airil. Lalu keyboardist Muhammad Asranur, Dito Budi Trianto pada gitar dan Agustinus Panji pada terompet. Ada juga tiga penyanyi latar yakni Irma Hidayana, Natasha Abigail dan Cempaka Surakusumah.Depok Bisa Dikonserkan merupakan salah satu bagian dari konser penggalangan dana yang digelar Efek Rumah Kaca untuk menambah dana keperluan grup mereka berangkat menuju festival musik dan seni South by Southwest (SXSW) di Austin, Texas, Amerika Serikat yang berlangsung pada 9-18 Maret 2018.Dalam festival budaya tersebut Efek Rumah Kaca ditemani sejumlah musisi Indonesia lain seperti Rich Brian dan Kimokal.(ASA)