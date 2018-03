The Cranberries Segera Rilis Album Terakhir Bersama Dolores O'Riordan

Jakarta: The Cranberries segera merilis album terakhirnya bersama mendiang vokalis, Dolores O'Riordan.



Kabar ini disiarkan melalui situs resmi The Cranberries. Grup musik rock asal Iralndia tersebut tengah mempersiapkan materi baru sekaligus menghadirkan kembali karya debut album The Cranberries Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? rilisan 1993.

Proyek ini sekaligus untuk merayakan hari jadi The Cranberries yang ke-25. Kedua proyek tersebut telah dirampungkan sebelum Dolores meninggal."Kami bisa pastikan sejak musim panas lalu band kami telah bekerjasama dengan Universal Music untuk membuat proyek edisi perayaan 25 tahun terbitnya album perdana. Versi remaster yang baru dengan materi yang belum pernah dirilis sebelumnya, seperti materi bonus lainnya dari era album debut kami," papar pihak The Cranberries melalui situs resmi, dikutip dari laman NME.Proyek ini telah direncanakan sebelumnya untuk dirilis bulan ini. Namun, rencana itu sempat tertunda ketika Dolores dikabarkan meninggal dunia."Setelah melakukan banyak pertimbangan, kami memilih untuk menyelesaikan apa yang sudah kami mulai. Kami berpikir ini adalah sesuatu yang kami mulai sebagai sebuah grup band bersama Dolores, kami harus bekerja keras dan menyelesaikannya."Dalam postingan tersebut hasil rekaman akan keluar tahun ini. Dilanjutkan dengan album studio terbaru.Dolores telah melakukan rekaman pengambilan suara untuk album ini.Dolores O'Riordan meninggal dunia pada 15 Januari 2018. Ia ditemukan tergeletak di kamar hotel di London ketika melakukan sesi rekaman.Penyebab kematian Dolores akan diketahui pada 3 April mendatang setelah hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada Januari lalu.(DEV)