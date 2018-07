Paul McCartney Marah Saat Penonton Sibuk Memotret Konsernya

Liverpool: Pada akhirnya ada musisi besar yang benar-benar geram dengan tingkah penonton yang lebih sibuk dengan ponselnya. Paul McCartney tidak tanggung-tanggung menghentikan konsernya sejenak saat berada di panggung Liverpool's Cavern Club, Kamis, 26 Juli 2018.



Mantan penggawa The Beatles itu spontan menghentikan aksi panggungnya saat membawakan lagu Twenty Flight Rock dari Eddie Cochran. Dia menegur penonton yang sibuk memotret dan merekam aksi panggungnya menggunakan ponsel.

"Kalian sudah diberi tahu untuk tidak mengambil gambar. Kalian melakukannya (lagi dan lagi) dan itu membuatku marah!" ucap McCartney, dilansir dari NME."Kalian tahu kan, patuhi peraturan yang ada," sambungnya.Usai membawakan lagu, McCartney tampaknya sedikit menyesal telah menegur penonton. Dia kembali berujar soal ponsel dalam konser."Tentang ponsel, ketika aku datang ke konser Prince dia sangat serius tentang itu. Dia tidak akan memulai konser. Tolong turunkan (ponsel). Mengerti?" ucap McCartney.Menurut pengamatan wartawan musik NME, Dan Stubbs yang hadir dalam konser mengatakan suasana tampak canggung. Ibarat orangtua yang memarahi anak-anaknya kemudian sedikit merasa bersalah. Namun, jeda suasana kaku antara McCartney dan penonton tidak berlangsung lama ketika aura bintang McCartney sebagai musisi kembali muncul di atas panggung.McCartney tahun ini memang tengah berkeliling dunia dalam rangka tur promo album terbaru Egypt Station. Untuk perkenalan album, dua singel telah dirilis lebih dulu pada 20 Juni 2018 yaitu I Don't Know dan Come On To Me.Egypt Station dirilis melalui label rekaman Capitol Records pada 7 September 2018.(ASA)